¿Contaminación farmacéutica mundial de los ríos?

En columna de enero 22/2020 (¿Es segura el agua de Bucaramanga?) citaba -entre otros aspectos- la preocupación mundial existente por los contaminantes llamados “emergentes”, detectados en las aguas. Unos de estos “emergentes” son los materiales radioactivos. Por lo mismo, vale la pena reiterar la importancia de realizar mediciones de radioactivos en el río Suratá que abastece Bucaramanga; pues contaminantes radiactivos se han detectado en el agua potable en ciudades de otros países, cercanas a zonas mineras.

Otros contaminantes “emergentes” son los fármacos que terminan en las aguas. Una publicación (febrero 14/2022) del Proyecto de Monitoreo Global de Productos Farmacéuticos de la Universidad de York (Reino Unido) se titula “Contaminación farmacéutica de los ríos del mundo”. Los autores señalan: “A pesar de la creciente evidencia de los efectos nocivos sobre la salud ecológica y humana, se sabe poco sobre la presencia mundial de productos farmacéuticos en los ríos”. Los efectos, entre otros: “van desde la feminización de los peces hasta la selección bacteriana de resistencia a los antibióticos, lo que podría afectar a las poblaciones humanas”.

El estudio analizó 258 ríos en 104 países “para medir la presencia de 61 productos farmacéuticos, como carbamazepina, metformina, cafeína” y otros. “Los contaminantes encontrados en concentraciones potencialmente dañinas incluyen: propranolol, sulfametoxazol, ciprofloxacina, loratadina”. ¿Como llegan estos productos a las aguas?: “Casi todo lo que usamos... eventualmente llegará al ambiente. Las pastillas que tomamos no son diferentes. Nuestro cuerpo solo descompone una parte de la medicina que usamos y lo que no se metaboliza saldrá de nuestro cuerpo y entrará en el alcantarillado”. Por supuesto que los países que no cuentan con adecuados sistemas de tratamientos de aguas residuales -como Colombia- tienen más problemas.

El informe relaciona la elevada contaminación farmacéutica... “con las altas tasas locales de desempleo y pobreza”. “Los países y regiones más contaminados del mundo son en los que menos se ha investigado (África subsahariana, Sur América y partes de Asia)”. En la mayoría de los países no existen normas de calidad del agua para estos contaminantes, que no se miden ni se controlan. De ahí la importancia de unir esfuerzos entre los gobiernos locales, las universidades y autoridades ambientales para fortalecer los programas de investigación y gestión ambiental que se refieren a estos y otros contaminantes “emergentes”.