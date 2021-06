Continua el circo de los residuos sólidos en Bucaramanga

Hace 18 años (marzo / 2003) escribí una columna titulada “El Carrasco: ¿para atrás como el cangrejo?” en la que me refería a problemas asociados al relleno sanitario, que habían motivado protestas de vecinos afectados. En diferentes columnas me he referido a sentencias judiciales que ordenaban el cierre del Carrasco y a los sucesivos aplazamientos del cierre del botadero. Aplazamientos que se siguen registrando. La semana pasada Vanguardia (junio 1/2021) informó: “La alcaldía solicitó a la Anla que amplíe hasta 2022 el cierre definitivo de El Carrasco”. “Esperan que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, reconsidere la decisión del Juzgado 15 Administrativo, que obliga al cierre definitivo el próximo 13 de agosto”. A la fecha no se percibe ninguna propuesta de solución seria al preocupante y vergonzoso problema.

Vale la pena reiterar que la legislación nacional (Decreto 1077/2015 y anteriores) establece que los Planes para la gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) tendrán como “Lineamientos estratégicos”: “1. Reducción en el origen y 2. Aprovechamiento”. Son muchas las ciudades en el mundo que aplican estas estrategias que no generan los problemas asociados a los rellenos y producen beneficios económicos. La Unión Europea acordó prohibir los plásticos de un solo uso en el 2021; no solo las bolsas sino tenedores, cuchillos, cucharas, platos, pitillos, envases y otros. He visitado supermercados en otros países donde no se suministran alimentos empacados en plásticos; las personas llevan botellas de vidrio para líquidos y otros empaques para sólidos. Sobre aprovechamiento, en ciudades como San Francisco (Estados Unidos) “el compostaje es obligatorio desde 2009, más del 80% de los desechos no llegan a los rellenos sanitarios” y son aprovechados (DC Line,06/ 02/2021)

Estas estrategias buscan beneficios ambientales y sociales para la población, no beneficios económicos para empresas privadas. Un ejemplo de lo que no se debe imitar es el llamado escándalo Vitalogic. En audiencia realizada en mayo pasado: “la Fiscalía General de la Nación dejó en firme la acusación en contra del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández y seis implicados más, por las presuntas irregularidades contractuales ... para la implementación de nuevas tecnologías en el manejo de residuos sólidos en El Carrasco..”. (Vanguardia, 05/13/2021). Estas iniciativas deben contar con la participación de los recicladores organizados y buscar el beneficio general no el particular.