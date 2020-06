Continúa polémica por proyecto en Cerros Orientales

La semana pasada, después de una inspección con participación de la Contraloría y Personería, la CDMB suspendió las obras del polémico proyecto Parque Metropolitano Bosque de los Caminantes, localizado en los Cerros Orientales, que adelanta la alcaldía de Bucaramanga. El director de la CDMB (Vanguardia, junio 4) señaló: “encontramos actividad por parte del contratista, se hicieron perforaciones en el DRMI (Distrito Regional de Manejo Integrado). En agosto pasado se envió un comunicado a la Alcaldía, y se les aclaró que para las intervenciones en el DRMI debe haber una licencia ambiental”. “Se procedió a poner el sello para que cesaran las obras, hasta que no se tenga licencia ambiental, la cual no ha sido solicitada”. Voceros de la alcaldía señalaron: “Es un proyecto que no requiere licencia ambiental” (Caracol Radio, junio 5).

El decreto 2041/2014 (Incluido en decreto único 1076/2015), que reglamenta las licencias ambientales, establece (Artículo 9°): son “Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales” -entre otros- (numeral 21) “Los proyectos, obras o actividades de construcción de infraestructura o agroindustria que se pretendan realizar en las áreas protegidas públicas regionales de que trata el Decreto 2372/2010, distintas a las áreas de Parques Regionales Naturales”. En el decreto 2372 se establecen como áreas protegidas públicas -además de los parques naturales, las reservas forestales y otros- los Distritos de Manejo Integrado (Artículo 10).

En columna de diciembre 4/ 2019, después de una audiencia pública en la UIS, reiteraba la preocupación generada por el desarrollo de este proyecto; que espera aumentar el número de visitantes, con los efectos ambientales asociados. Que además incluye -entre otros- ampliación de senderos que podrían fraccionar estos bosques e iluminación artificial; asociada esta a la llamada contaminación lumínica, que afecta la fauna y flora silvestre, ya reglamentada en varios países. Por ejemplo, el gobierno de Australia publicó (marzo 13/2020) las “Pautas nacionales de contaminación lumínica para la vida silvestre”, que tienen como objetivo “crear conciencia sobre los posibles impactos de la luz artificial sobre la vida silvestre”. En diciembre pasado la Unión Europea “adoptó nuevas guías para reducir contaminación lumínica” (Environmental Protection). Sería conveniente que la Alcaldía explicara por qué continúa un proyecto -de la administración anterior- que no cuenta con licencia ambiental ni con los estudios ambientales previos que exige la legislación.