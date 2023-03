¿Del fracasado Metrolínea al Transporte Sostenible?

En mi columna de octubre 4/2011 titulada “Un desastre llamado Metrolínea” señalaba: “Cuando se planteó el proyecto Metrolínea, algunos pensamos que su propósito era mejorar la movilidad. Pero no, parece que su objetivo era lo contrario: agravar el problema. En este sentido hay que reconocer que el proyecto ha sido exitoso; cada vez tenemos más trancones”. Citaba los graves problemas ya conocidos sobre el cuestionado proyecto. En otras columnas, como “Metrolínea: No nos mueve” (abril 17/ 2013) anotaba: “El pésimo servicio obliga a muchos a optar por taxis colectivos, carros o motos piratas, lo que hace prever que no será fácil que Metrolínea alcance su punto de equilibrio”. En estas y otras columnas advertía: “se trata de problemas estructurales, que no se solucionarán con pañitos de agua tibia”.

Lo anterior para reiterar que -como es conocido- los problemas que arrastra el fracasado Metrolínea son evidentes desde sus inicios. Sin embargo, a pesar de lo anterior, no se tomaron medidas para evitar lo que ocurrió la semana pasada; cuando se informó sobre su posible liquidación. En este contexto, sería interesante incluir -entre los temas a analizar para superar la actual crisis- el concepto de Transporte Sostenible; que ya ha sido asumido en diferentes países.

Por ejemplo, en Estados Unidos la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable señala: “El Transporte Sostenible se refiere a modos de transporte asequibles, energéticamente eficientes y de bajas o cero emisiones, incluidos los vehículos eléctricos y de combustible alternativo, así como los combustibles domésticos”. “Sus beneficios incluyen:

1. Ahorro de costos en combustible y vehículos. 2.Reducción de las emisiones de carbono por la quema de combustibles fósiles, lo que da como resultado una menor contaminación del aire. 3. Creación de empleo con el aumento de la fabricación de vehículos y baterías y la producción de combustible. 4. Accesibilidad mejorada a opciones de transporte asequibles y confiables para todos los estadounidenses. 5. Mayor seguridad e independencia energética con menos dependencia de fuentes extranjeras de materiales y combustibles”.

En la página de la Unión Europea se lee: “¡El futuro del transporte público sostenible ya está aquí !”. En la ciudad italiana Bérgamo: “Solo en los últimos años, la proporción de servicios de movilidad con bajo impacto ambiental ha aumentado alrededor del 66 por ciento”.