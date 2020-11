Exceso de plomo en lago de Tota y otros sistemas acuáticos

Un informe de la Fiscalía General de la Nación (2020/11/5) señala que el agua del lago de Tota (Boyacá) registra niveles de contaminación con plomo superiores a los límites fijados por la Resolución 3382/2015 de Corpoboyacá, para aguas superficiales. Basados en este informe, dos Procuradores de Boyacá presentaron una acción de tutela que busca: “Suspender el suministro de agua para consumo humano que se derive del lago de Tota para los municipios de Sogamoso, Nobsa, Aquitania, Iza, Tota, Cuítiva y Firavitoba”. Consideran que la situación pone “en grave riesgo la salud y la vida” de los pobladores (Semana, 2020/11/12).

En columnas anteriores he citado casos de contaminación de aguas con plomo en varios países. Según la Organización Mundial de la Salud el plomo es: “particularmente dañino para los niños”. Pero también “causa daños a largo plazo en adultos, incluido un mayor riesgo de hipertensión arterial y daño renal. La exposición de mujeres embarazadas a altos niveles de plomo puede causar aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer”. Los procuradores solicitan que las autoridades ambientales determinen el origen de la contaminación y tomen medidas para neutralizarla. Las autoridades ambientales informaron que analizan nuevas muestras del agua del lago para corroborar la información requerida para la toma de decisiones.

La contaminación con plomo ha sido reportada no solo en el lago de Tota. Por ejemplo, los amenazados ambientalistas del Magdalena Medio han alertado sobre la presencia de plomo, vanadio y otros contaminantes en sedimentos de la ciénaga San Silvestre que abastece a Barrancabermeja; citan informes con análisis de laboratorio, como el “CCH Ciénaga San Silvestre 2018” y otros. Un aspecto que complica la situación es que -en algunos sitios del país- se realizan pocas o ninguna medición de la calidad del agua; de ahí que muchas personas consumen agua contaminada sin saberlo. Igualmente, muchos parámetros no se miden. En columnas anteriores he señalado la importancia de medir, por ejemplo, materiales radioactivos en la subcuenca del río Suratá; considerando que en estas montañas se ha reportado la presencia de Uranio, que podría ser extraído en los residuos mineros. Y teniendo en cuenta antecedentes, como los ocurridos en Estados Unidos y otros países, donde se ha detectado la presencia de contaminantes radiactivos en el agua “potable”.