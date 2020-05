Fracking y transición hacia energías renovables

John D. Rockefeller fundó en 1870 la compañía Standard Oil (precursora de ExxonMobil y otras), considerada por muchos años como la compañía petrolera más grande del mundo. Sin embargo, en el 2014 sus descendientes (Rockefeller Brothers Fund, RBF) anunciaron su intención de retirar sus inversiones de la industria petrolera. Hoy se estima que el RBF “está libre de combustibles fósiles en un 99 por ciento” y se estima que invierten cerca de US $ 15 millones anuales en “soluciones para el cambio climático”. La semana pasada el RBF hizo públicos los exitosos resultados económicos obtenidos después de su retirada progresiva de los negocios petroleros. Su presidente dijo: “Pasamos los últimos cinco años demostrando que el petróleo era malo -no solo para el medio ambiente- sino también para el resultado final (de los negocios)” (Climate Action, mayo 12/2020 ).

Es que -en los últimos años- se reportan inquietantes resultados económicos para las petroleras. Por ejemplo, un artículo de The Guardian (abril 25/20) titula: “El boom del fracking estadounidense tambalea a medida que los precios globales y la demanda colapsan”. Y otro (mayo 14): “Las compañías estadounidenses de petróleo y gas a menudo tenían problemas financieros mucho antes de la crisis económica del coronavirus, y ahora muchas solicitan ayuda de los contribuyentes para amortiguar su caída. Muchos perforadores independientes ya estaban sumidos en deudas por perseguir el auge del fracking”. Los problemas económicos de las petroleras se agravaron con el coronavirus, pero empezaron antes.

Un informe de The New York Times (abril 27/20) anota: “En Estados Unidos, las empresas están despidiendo trabajadores, cerrando pozos y preparándose para una caída prolongada a medida que los precios del petróleo caen”. Un punto es la reducción de la demanda de combustibles fósiles, resultado de acuerdos internacionales asociados al cambio climático y a la notable disminución de los costos de energías renovables (eólica, solar y otras). La Administración de Información Energética de Estados Unidos “espera que la energía renovable sea la fuente de generación de electricidad de más rápido crecimiento en 2020” (mayo12/20). En este contexto no se entiende la persistencia del gobierno nacional de continuar los proyectos piloto de fracking; es que -además de sus conocidos efectos ambientales y sanitarios- no existe certidumbre sobre el futuro económico de los combustibles fósiles.