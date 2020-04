Este es el título de un artículo publicado por Naciones Unidas (marzo 10 / 2020), después de conocido el último informe sobre el Estado del Clima Mundial de la Organización Meteorológica Mundial. Su Secretario General señaló que el cambio climático es “mucho peor” que el coronavirus. Advierte la publicación: “En 2019, el calentamiento global tuvo graves consecuencias sobre la salud, la comida y el hogar de millones de personas en el mundo”. Numerosos estudios confirman que uno de los efectos del cambio climático es que agrava la preocupante inseguridad alimentaria del mundo. Informes de la FAO (Julio 15 / 2019) estiman que “820 millones de personas carecían de alimentos suficientes para comer en 2018”. Cerca de 100 millones padecen de “inseguridad alimentaria aguda”, es decir, pueden morir de hambre. Según la FAO: “La desnutrición es el mayor contribuyente a las enfermedades en el mundo”.

Como he mencionado en columnas anteriores, otros millones mueren cada año por la contaminación ambiental; cifras de muertes mucho más elevadas que las ocasionadas por el Covid-19. Es curioso que estas “pandemias” no reciban la misma atención que la del coronavirus. Resulta evidente que frente a la del coronavirus es necesario decretar cuarentenas y demás medidas de seguridad. Sin embargo, si estas no se aplican razonablemente el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Es conocido que actualmente hay millones de trabajadores informales, microempresarios y otros colombianos aguantando hambre en sus hogares y a punto de estallar. Y si ya tenemos problemas de hambre y desnutrición en el país, estas cuarentenas van a agravar la situación. En columna anterior señalaba otros riesgos físicos y mentales asociados al confinamiento en el largo plazo.

El Instituto Weizmann de Ciencias de Tel Aviv plantea que este tipo de cuarentenas extremas “destruirá la economía global y generará una pobreza y mortalidad de mayores consecuencias que las del COVID-19”. Un investigador del Instituto -basado en un modelo matemático- propone alternar días de confinamiento con días laborables; cumpliendo distanciamientos y demás medidas de seguridad. Se excluyen de estas actividades laborales aquellas que propician aglomeramientos de personas; como oficinas con hacinamiento o discotecas y similares. Esto, como alternativa “al cierre total, para reactivar la economía y dar un respiro psicológico, mientras dure la crisis” (Forbes, abril 2).