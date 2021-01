Residuos: bolsas o recipientes de colores y ... reutilizables

La resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente “modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas” y establece que a partir de enero 1 de 2021: “Adóptese en el territorio nacional el código de colores para la separación de residuos en la fuente”. Se refiere a bolsas de tres colores: verde, blanco y negro. Ahora, en diciembre 2020 fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes un proyecto de ley para prohibir los plásticos de un solo uso en Colombia a partir de 2025. En la Union Europea fueron prohibidas a partir de 2021; debido a los conocidos problemas asociados a estos desechos. El autor del proyecto señaló: “Las cifras son alarmantes. Se prevé que para 2050 habrá en el mundo alrededor de 12.000 millones de toneladas de basura plástica en los vertederos y espacios naturales” (Semana, 2020/12/14).

En este contexto, habría que establecer que estas bolsas para residuos no sean de un solo uso sino reutilizables, para evitar un aumento en la generación de residuos plásticos. Esto no es complicado. Por ejemplo, en barrios de Bucaramanga la cooperativa de reciclaje Bello Renacer regaló bolsas reutilizables. La cooperativa pasa el día programado y recogen los “residuos aprovechables” (color blanco en resolución) y devuelven las bolsas reutilizables. Lo que parece un esquema más racional que utilizar bolsas de un solo uso. Sobre los “residuos orgánicos aprovechables” (color verde) tampoco es complicado el aprovechamiento. En columna de noviembre 20/2019 me refería a un proyecto de separación y aprovechamiento de residuos sólidos en un conjunto residencial de Floridablanca; allí la asociación de recicladores recolecta los aprovechables y los vecinos producen compost en los jardines con los residuos biodegradables. He visitado ciudades de Europa y Estados Unidos donde las familias producen su propio compost en las casas o en jardines públicos sin ningún problema; y utilizan bolsas o recipientes reutilizables. En estos casos, las empresas de aseo solo recolectan los “residuos no aprovechables” (color negro). Esto reduce los costos de transporte, amplía la vida útil de los sitios de disposición final y reduce los problemas ambientales asociados a rellenos sanitarios convencionales. Sobre todo que la tendencia es a reducir la producción de residuos no aprovechables, en el marco de la Economía Circular.