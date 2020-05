La semana pasada, Vanguardia (mayo 8) reprodujo denuncias de vecinos de Cañaveral (Floridablanca) que protestaban por los malos olores que percibían: “Todas las tardes, desde las 3:00 p.m. y especialmente hacia las 5:00 p.m... el sector queda invadido por ese fuerte olor”. Solicitan a las autoridades ambientales que “identifiquen el origen de esta contaminación que puede llegar a ser nociva para los residentes de esta zona”. La nota periodística advierte que no fue posible obtener respuestas de las autoridades municipales ni de la CDMB sobre estas inquietudes.

He recibido mensajes de lectores que habitan en barrios de Girón, que también denuncian que padecen olores ofensivos, incluso en estos días de confinamiento. Uno de ellos señala: “el aire de Bucaramanga y Girón lo contamina la fábrica quemadora de desperdicios animales, las fábricas procesadoras de aceites y las fábricas de concentrados que deberían estar alejadas de las concentraciones urbanas para no enfermar los pulmones de chicos y grandes para un mejor vivir de los ciudadanos”. También he leído notas de protestas por la quema de llantas y carbón en fabricas de ladrillos y similares, localizadas al sur de Girón.

Se trata de otro problema muy antiguo del Área Metropolitana sobre el que -como otros- no se le avizoran soluciones claras en el horizonte. El año pasado el Consejo de Estado emitió un fallo (13 de junio) en el que -entre otros- le señala a la CDMB la necesidad de exigirle a las industrias relacionadas la adopción de las medidas necesarias para controlar los olores ofensivos. El fallo también toca a la alcaldía de Bucaramanga. En el Plan de Desarrollo del actual alcalde se anota (página 96): “Otra problemática asociada con el aire son los olores ofensivos. Durante 2016, el AMB y la CDMB adelantaron acciones para identificar los posibles focos de generación dando como resultado: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío y las empresas Harinagro, Coingra y Sebosander. Estos sitios son objeto de seguimiento, sin embargo, la cantidad de quejas asociadas a olores ofensivos sigue siendo representativa”. Aunque en este Plan 2020-2023 no están muy claras las medidas que se tomarán para este caso particular, esperemos que las autoridades municipales y ambientales tomen las acciones efectivas que hace décadas esperan los afectados.