Un fracaso llamado Metrolínea

En la audiencia pública sobre movilidad, realizada la semana pasada, el senador Gustavo Adolfo Moreno quien la convocó, señaló: “Metrolínea fracasó porque los sistemas de transporte masivo en Colombia también fracasaron”. El alcalde de Bucaramanga afirmó: “Metrolínea es un desastre desde que arrancó; de hecho, nació muerto” (Vanguardia octubre 29/2022). Efectivamente los problemas asociados a Metrolínea fueron evidentes desde que empezó a operar el sistema .

Por ejemplo, en columna titulada “Un desastre llamado Metrolínea”, publicada en octubre 4 de 2011, citaba -entre otros- a la Sociedad Santandereana de Ingenieros que había advertido: “La carrera 33 no está preparada para recibir al Sistema Integrado de Transporte Masivo en noviembre”. En esta y otras columnas publicadas más tarde, también me refería a los crecientes problemas de movilidad, la baja cobertura, la disminución de pasajeros, los graves problemas financieros, los cuestionados diseños y acabados y al deficiente servicio. Que pude apreciar cuando subía a estos buses. Lo preocupante es que -a pesar de que estos problemas son conocidos desde sus inicios- no se hayan tomada acciones de fondo para solucionar graves problemas que afectan a la ciudadanía y al ambiente local. Señalaba en columnas anteriores que “pasan los años y los gobiernos, y no se observan propuestas concretas que mejoren la situación”.

Ya en esos años era claro que el sistema tenía “problemas estructurales que no se solucionarán con pañitos de agua tibia”, señalaba en las columnas. El ministro de Transporte -que participó en la citada audiencia- señaló: “todos los sistemas masivos de transporte del país están mal diseñados, incluido el Metrolínea. Hay que hacerle una reingeniería al Sitm, hacerle una gran inversión y con un sistema de transporte de transición que pase al modelo de energías limpias. Necesitamos buses eléctricos y debemos reunirnos con las autoridades para definir esta transición”. “Las políticas públicas en materia de transporte no las construiremos solos, las construiremos con el pueblo, así como lo estamos haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo”.

Una definición de reingeniería es: “La aplicación de la tecnología y la ciencia de la gestión a la modificación de los sistemas, organizaciones, procesos y productos existentes para hacerlos más efectivos, eficientes y receptivos” (YourDictionary). Esperemos que se adelanten estos procesos para neutralizar los problemas generados por el fracasado Metrolínea.