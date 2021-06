Cambiemos, pero sin violencia

Después de un mes largo de protestas, vandalismo, bloqueos, violencia, desinformación y discursos ofensivos generadores de odios, el balance que podemos hacer no puede ser más lamentable: pérdidas de vidas humanas, destrucción de infraestructura pública, destrozos al sector productivo, la economía deteriorada, y sin soluciones a la vista. Los diálogos avanzan a pasos muy lentos y aún no existen siquiera preacuerdos firmados después de 15 días de reuniones; la reactivación económica detenida esperando qué va a pasar con este conflicto, el desempleo cobrando el respectivo costo social y la pandemia acrecentando su letalidad.

El panorama no puede ser más desalentador, pero no por ello podemos perder las esperanzas. Parece claro que para los líderes del paro, los objetivos del movimiento justifican cualquier cantidad de pérdidas materiales y aún las muertes que puedan causarse; es más, podría pensarse que las maldades son para ellos réditos en la estrategia de causar anarquía y aumentar la pobreza, como factor motivador para lograr un cambio extremo en el manejo del poder político nacional.

Es evidente la existencia de sectores interesados en que estos objetivos se logren, no solo por razones políticas internas, también geopolíticas y económicas, quienes estan azuzando, y ayudando desde el exterior con la financiación del movimiento; no en otra forma se explica la desinformación internacional, el manejo de redes desde fuera y la manutención y pago a las cuadrillas de vándalos y bloqueadores, como se ha observado públicamente.

No me aparto de la necesidad de cambios estructurales en las políticas del Estado, por el contario, apoyo y creo que son indispensables, si queremos tener futuro; pero ello no debe implicar la destrucción de todo lo existente y que nos ha permitido mejorar calidad de vida a muchos; ahora necesitamos lograrla también para todos, y esto solo será posible si trabajamos unidos, no por unas ideas políticas, sino por un proyecto de país.

Se requiere mayor equidad en las oportunidades, apoyo a los sectores más vulnerables, mejor calidad en la salud y educación, generación de empresa y empleo con salarios socialmente justos, eliminación de la corrupción y sostenimiento de la democracia.

Las posiciones extremas, el individualismo, la corrupción y la falta de sentido social, nos han llevado a esta situación; debemos solucionarlo a las buenas, por los canales del diálogo y dentro de la institucionalidad, haciendo los ajustes que fueren necesarios y eligiendo, dentro de la democracia y la constitución, unos mejores líderes políticos, que nos garanticen por su trayectoria y experiencia, una ejecución honesta, imparcial, participativa y social de las políticas públicas.