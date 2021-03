La abstención y el voto obligatorio

Una de las críticas que más abundan en el país es la injerencia de la polítiquería en las decisiones del ejecutivo, legislativo y el judicial, tomándose ellas, en muchos casos, bajo el sesgo de intereses políticos, económicos o personales, y desvirtuando el verdadero papel que deben ejercer quienes hacen parte de tales estamentos.

Dentro de estos organismos de gobierno, el más criticado es el legislativo y especialmente el Congreso de la República, el cual es elegido por el voto popular y al ser así, nos volvemos responsables de la situación, quedándonos sin autoridad moral para criticar.

Dirán los abstencionistas no tener culpa del actuar de aquellos congresistas que van allí buscando prebendas personales, y están muy equivocados, la no participación es una de las causas para que lleguen a estos organismos, personas que no tienen la trayectoria y el perfil para estar allí.

El no sufragar suele tener un doble efecto, en primer lugar priva de su apoyo a los buenos o aceptables candidatos y en segundo lugar, le deja el espacio a aquellos que van detrás de otros intereses diferentes al bien común.

La abstención en el país alcanza cifras tan alarmantes, que varían entre el 45% y el 55%, y la apatía está relacionada con muchos factores, pero los más importantes obedecen a la pérdida de liderazgo de nuestros políticos, que no son capaces de cautivar más votantes y en segundo lugar, a la incredulidad generalizada en la clase politica, al ver las componendas de muchos y percibir que pasan los años y no se ven cambios importantes en su comportamiento.

No podemos seguir en esta apatía electoral si queremos lograr un mejor país. Es hora de entender que la solución de los problemas en buena parte depende de nosotros mismos cuando elegimos a quienes nos van a gobernar.

Deberiamos pensar en alternativas aplicadas en otros paises, donde se tomaron medidas coercitivas buscando tener efectos a corto tiempo en la lucha contra la abstención y es el voto obligatorio de todos los ciudadanos, lo cual pareciera ir en contra de las libertades democráticas de los individuos, pero también es un deber con el país y los intereses comunes priman sobre los derechos individuales, siempre y cuando estos últimos no sean fundamentales.

La dificultad está en que la aprobación del voto obligatorio depende del Congreso y para muchos, esta medida no es de su conveniencia.