Muchos nos alegramos por la reciente aprobación de la ley mediante la cual se rinden honores a Bucaramanga con mo-tivo de sus 400 años de vida y la constitución de un fondo para recolectar y administrar los recursos económicos que irán a financiar los actos conmemorativos y obras para la ciudad en los próximos 10 años.

Indudablemente este hecho, logrado gracias al trabajo político de nuestros congresistas, en especial de la representante Nubia López Morales, tiene un valor importante, pero puede quedarse como un saludo a la bandera, a no ser que se presenten a las instancias del orden nacional, dentro de los próximos seis meses, proyectos de inversión debidamente elaborados, planificados y sustentados para ser sometidos a aprobación de Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda, e incluirlos en el Presupuesto General de la Nación.

Las leyes relativas a conmemoraciones o celebraciones tienen un carácter simbólico y en ningún caso pueden ordenar gasto adicional, salvo que su iniciativa sea de origen del gobierno nacional y cuenten con el aval del Ministerio de Ha-cienda y Crédito Público.

Así las cosas y sin querer demeritar lo logrado, lo cual es un comienzo muy importante, debe el área de planeación de Bucaramanga, con el apoyo del gobierno departamental y el Ministerio de la Cultura, trabajar a pasos agigantados para alcanzar a presentar los proyectos, los cuales deben quedar incluidos dentro de los presupuestos del 2021 y 2022, el pri-mero ya en proceso de estudio en el Congreso.

Seguramente existen algunos estudios en el Banco de Proyectos de la municipalidad y esta es una extraordinaria opor-tunidad para pasarlos, especialmente cuando el Congreso y la Presidencia de la Republica han manifestado la voluntad de apoyar a la ciudad con motivo de su celebración, pero fuera de ello, hay que asegurar las contrapartidas municipa-les y departamentales y realizar todas las gestiones ante los entes nacionales para lograr su aprobación e inclusión en el presupuesto.

Allí, el liderazgo del señor Alcalde y el apoyo del Gobernador Aguilar, secundados por los congresistas, serán fundamentales para hacer realidad lo planeado.

El trabajo será duro, pero no imposible. Ésta oportunidad solo se presenta cada 100 años y debemos no contentarnos con pequeñas aspiraciones. Ojalá podamos incluir obras de envergadura, que verdaderamente generen impacto social y económico en la ciudad. Es entendible la brevedad del tiem-po, como también las limitaciones económicas del Estado en estos momentos de pandemia, pero no por ello debemos so-ñar en pequeño y contentarnos con poco.