En los últimos 20 años, el país ha venido en un franco deterioro de su mundo político, al debilitarse los partidos tradicionales y perder la congruencia entre sus ideas y el actuar.

A la par de este hecho, comenzaron a surgir disidencias de los partidos y formarse pequeños grupos, sin ideología definida, dependientes del querer de su líder, al cual se unían sus amigos y los interesados en obtener réditos políticos y económicos allí.

Inicialmente los partidos de derecha manejaron el poder y se repartian los cargos, sin dar ninguna opción a la izquierda; pero ésta, poco a poco, fue ganando terreno, inicialmente mediante la violencia en el medio rural y posteriormente en las urnas, con campañas politicas orientadas a aprovechar el descontento de las clases sociales más deprimidas.

A raíz del divorcio Uribe-Santos y el proceso de paz, la derecha terminó de fragmentarse y las tendencias se radicalizaron creando sentimientos de rivalidad y odios, lo cual igualmente aprovechó la izquierda para atraer adeptos a su causa.

Con el triunfo del Centro Democrático en las pasadas elecciones, quedó planteada la oposición radical al gobierno central por parte de la izquierda, anunciando sacar a protestar sus gentes a la calle, hecho que cumplió y acrecentó con la protesta a la reforma tributaria del gobierno y el apoyo al paro nacional.

No podemos seguir en este enfrentamiento, las dos corrientes tienen aspectos positivos, pero aplicadas a “raja tabla”, llevan al fracaso. Ejemplos hay muchos y muy cercanos. El capitalismo salvaje no es sostenible en el tiempo por falta de sentido social y el socialismo de Estado no es viable por la destrucción del aparato productivo, principal generador de empleo y riqueza económica.

Debemos elegir en las próximas elecciones un gobierno de unión, donde se debatan las ideas, se tomen de ellas los elementos que han demostrado ser útiles para el común, en lo económico y social, y pueda desarrollarse un proyecto de país que podamos vivir todos, sin triunfalismos discriminatorios y derrotismos generadores de oposición irracional. Un gobierno donde quienes estén al mando entiendan que la política es una actividad orientada a servir a la sociedad y no un medio de enriquecimiento ilícito, como lo estamos viviendo en este momento en gran parte de quienes la ejercen.

Obviamente, este esfuerzo sería perdido sin la intervención de los poderes legislativo y judicial, volverlos a su verdadera razón de ser: legislar y aplicar justicia para el bien del país y no para los intereses personales o de terceros, factor principal por el cual han perdido toda credibilidad.