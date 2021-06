Que Dios nos libre y nos favorezca

En mis largos años de vida, nunca habia visto el país en una situación más complicada que ésta. Adicional a los problemas de paro y orden público, que aún no cesan, el COVID ha vuelto a azotarnos con una arremetida más violenta que las anteriores. Este tercer pico de la pandemia ha sido más alto y ha causado un mayor número de muertos, a pesar de contar con una mejor infraestructura hospitalaria y un talento humano preparado para atenderlo.

Pero nos quedamos cortos, hoy no existen camas de UCI disponibles en el país para recibir la alta demanda de pacientes que requieren con urgencia estos servicios y se están muriendo mientras esperan que se desocupe una de ellas.

En Santander las cosas están más críticas. En la última semana crecieron los contagios en el 120% y de cada muestra tomada, en promedio un 45% sale positiva, mientras a nivel nacional este porcentaje es del 12%. En los últimos 3 días pasamos de 1.488 a 3.036 contagios día y se espera que esta cifra siga aumentando.

Existía cierta tranquilidad en los jóvenes frente al contagio, respaldados en la fortaleza de su sistema inmunológico, indudablemente más competente para controlar el virus y ser asintomáticos; pero hoy la situación ha cambiado, las estadisticas muestran un incremento de jovenes infectados, más sintomáticos y algunos complicados y hasta muertos.

Una de las razones es la existencia comprobada en nuestro medio de nuevas cepas de virus, más contagiantes y virulentas, capaces de competirle a la inmunidad juvenil, como también a los anticuerpos generados por las vacunas existentes, porque éstas no fueron fabricadas específicamente para esas cepas. Por ello también vemos morir de COVID personas doblemente vacunadas.

¿Qué debemos hacer entonces, fuera de rogarle a Dios para que no nos contagiemos, y si ocurriese, que exista el personal y los medios disponibles para que nos atiendan?

No me cansaré de repetirlo, la mejor opción es prevenir el contagio con el uso permanente del tapabocas y el distanciamiento personal; el primero para evitar recibir en forma directa los virus provenientes de un contagiado y el segundo para que la distancia permita al virus expulsado por un contagiado, caer y no ser inspirado por la persona que está más cerca.

Huyámosle a las aglomeraciones y a las personas andariegas que no usan tapabocas, así sean de nuestra propia familia, pueden ser portadores del virus. Si disminuimos los contagios, habrá camas disponibles para quienes a pesar de los cuidados, se contagiaron y las necesitan. Podría ser una persona cercana a ti.