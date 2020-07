La incertidumbre de estudiantes colombianos en Estados Unidos

La administración de Trump en los Estados Unidos, a través la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tomó la decisión de no permitir a los titulares de visas de estudiantes permanecer en el país si la institución educativa a la que asisten brinda exclusivamente clases en línea el próximo semestre. Por tanto, estos estudiantes deberán abandonar el país.

Las universidades no han tardado en reaccionar, tal es el caso de la demanda presentada por la Universidad de Harvard y MIT para tratar de bloquear esta medida. Por su parte, la Asociación de Colegios y Universidades Jesuitas anunció que buscará medidas judiciales y legislativas en respuesta a esta norma. Paralelamente, se están preparando lo mejor posible para salvaguardar la salud de la comunidad educativa. Por ejemplo, la Universidad de Loyola en Chicago ha tomado la decisión de adecuar todas las aulas para que los profesores mayores o los estudiantes que no puedan asistir se puedan conectar virtualmente; además, restringió en más de un 40% la vivienda para los estudiantes al no permitir que haya más de una persona por habitación.

El trasfondo de la decisión pareciera tener dos razones. La primera es una medida consistente con el endurecimiento de la política migratoria de la actual administración. La segunda es que el gobierno federal está forzando a las universidade a abrir sus sedes, lo cual complementa al último anuncio de Trump a través del cual presiona a los funcionarios estatales y locales a reabrir los colegios.

Por tanto, el Gobierno colombiano, a través de la Cancillería y nuestra Embajada en Washington, debe iniciar inmediatamente un diálogo con el Gobierno estadounidense para conocer de primera mano las implicaciones de esta medida y junto con otros países abogar para flexibilizar la misma. Asi mismo, los consulados deben brindar el apoyo oportuno a los estudiantes colombianos. Según fuentes oficiales, hay más de 12.000 estudiantes en Estados Unidos. Si esta medida no se modifica, muchos de ellos regresarán anticipadamente o quedarán en condiciones irregulares y con riesgo de ser deportados en un país que parece cada vez menos abierto a los migrantes.