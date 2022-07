Regresar a lo esencial en la vida

Es la segunda columna que escribo desde el Hospital de la Universidad de Georgetown, en Washington, DC (esta columna fue escrita el 23 de junio); la anterior fue en noviembre pasado para el nacimiento de mi hija Isabella. El hecho de estar hospitalizado me ha ayudado a reflexionar sobre la vida, el espíritu y lo que realmente es importante, y quiero compartirlo con mis lectores.

San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, orden Católica de los Jesuitas, nos enseña que la vida tiene momentos de consolación y desolación. Los primeros cuando sentimos que todo está bien en las diferentes esferas de nuestra vida, como la familia, la espiritualidad, el trabajo, los amigos. Su consejo es disfrutar y vivir con humildad, valorar y reconocer que en la vida las circunstancias pueden cambiar y tenemos que afrontar retos. Esto nos lleva al estado de desolación, cuando algún o varios aspectos de la vida en una o más esferas nos lleva a enfrentar momentos difíciles, de incertidumbre, preocupación, tristeza. Su consejo también es llevarlo con mucha humildad, sabiendo que Dios nos acompaña en ese camino y reconocer que en la vida las circunstancias cambian y volverán momentos de consolación.

He reflexionado que debemos volver a la esencia, lo fundamental de la vida, como el amor a Dios, al prójimo, a disfrutar las pequeñas cosas que la vida te da, a no preocuparte por lo que realmente no tiene sentido. En valorar algunos roles en las sociedades que pasamos por alto y no se ve reflejado desde el mismo contrato social, como los y las médicas y enfermeras, o nuestros profesores y maestras. Valorar a nuestras familias. Además, respetar al otro, por más distinto que piense, a ser constructivo en las opiniones y en las redes y no juzgar y destruir con quien estoy en desacuerdo. Las elecciones presidenciales nos muestran un país dividido, con división geográfica muy fuerte. Necesitamos unirnos, construir, respetar, disfrutar, exigir a nuestros gobernantes. Además, cada persona puede contribuir a que tengamos una mejor sociedad.

Mi invitación entonces es sencilla, regresara lo fundamental, a lo que nos llene de amor, por que en ese camino está la felicidad.