Restricciones selectivas de viaje, la nueva fase de la pandemia

Uno de los grandes efectos del COVID-19 son las medidas de restricción de viaje entre países y dentro de los países. Mientras algunos países están considerando establecer restricciones a viajeros que provengan desde los Estados Unidos, tres estados del noreste de los Estados Unidos (New York, New Jersey y Connecticut) anunciaron que los viajeros que provengan de otros estados del mismo país que tengan altas tasas de coronavirus tienen que hacer cuarentena por 14 días.

Sin dudas son medidas de protección que reflejan las grandes diferencias en como se ha tratado esta pandemia. Mientras algunos gobernadores en Estados Unidos decidieron abrir la economía cuando aún la curva de casos diarios no había llegado a su pico (como Texas y Florida) otros gobernadores mantuvieron las medidas de cuarentena y abrieron paulatinamente en la medida que se desaceleraba el contagio, ejemplo New York e Illinois. Como consecuencia Estados Unidos alcanzó nuevamente más de 30 mil nuevos contagios diarios, cifra que no se veía desde el pasado mes de abril.

Adicionalmente, la Unión Europea está considerando restricciones para los viajeros que provengan de Estados Unidos. Aunque algunos pudieran ver esta medida como una represalia a la que tomó Estados Unidos cuando restringió la entrada al país de viajeros provenientes de la Unión Europea en el mes de marzo, considero que es más una medida necesaria para mantener la curva descendente de contagios diarios que la gran mayoría de sus países ha logrado.

Nuestros países Latinoamericanos deben analizar las medidas que se toman en otras regiones a fin de poder replicar bajo el contexto propio aquellas que puedan ser útiles. Lo que pasa en Estados Unidos puede ser una medida para tener en cuenta cuando el gobierno decida abrir los vuelos comerciales locales, en el que viajeros de ciudades como Bogotá, Barranquilla y Cali puedan solo viajar a ciudades como Bucaramanga, si y solo sí hacen un proceso de cuarentena. Asimismo, habrá que determinar a qué países se dan restricciones una vez se reanudan los vuelos internacionales, que en principio el gobierno ha dicho se harían a partir del 1 de septiembre.