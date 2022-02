El ataque de Rusia a Ucrania esta semana genera una crisis global y un ataque en suelo europeo no visto desde la segunda guerra mundial. Estados Unidos y sus aliados europeos han tomado medidas generando severas sanciones económicas a Rusia, mientras China se ha mantenido al margen. El foco está en la OTAN y las decisiones que tome.

Por ahora la diplomacia, los diálogos y la cooperación para evitar esta guerra fracasaron. No se puede juzgar a la administración de Biden y de los países europeos por no haber hecho algo más para evitar la decisión de Putin de invadir, pero sí la historia juzgará como manejarán esta situación compleja ahora.

Estratégicamente Putin escogió un buen momento, en el que Biden tiene una alta impopularidad interna, hay una división en el partido Republicano y Merkel finalizó su gestión en Alemania. Europa es una con Merkel liderando y otra sin ella.

Llama la atención que China ha evadido calificar el accionar de Rusia como una invasión y los acuerdos previos a los que llegó con Rusia. Por lo menos hay un acuerdo mutuo de no agresión entre ambos países y faltaría ver el apoyo que China pueda dar en torno al accionar de las empresas rusas afectadas por las sanciones de occidente.

Finalmente, la OTAN en principio sólo puede actuar militarmente para proteger a un Estado miembro cuando sea atacado, y no es el caso de Ucrania pues no pertenece a esta organización. Sin embargo, sus miembros pueden acordar usar sus fuerzas para otros propósitos como pasó en los Balcanes en los 90s y en Libia en 2011. Lo que sí es claro es que la OTAN no ha usado su fuerza militar para combatir directamente a otra potencia desde la Guerra Fría, sólo ha llevado pequeñas disputas o luchado contra actores no estatales, como terroristas.

Esperemos que las sanciones debiliten a Rusia, pero parece más una estrategia a largo plazo. Es difícil que tenga consecuencias en el corto plazo. Habrá que ver si hay espacio para una negociación, sería lo ideal, pero por la manera de actuar de Putin pareciera que la OTAN y el mundo occidental deben preparase para una escalada militar.