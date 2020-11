Una nueva aproximación a la crisis de Venezuela

La crisis humanitaria de Venezuela se da porque ese país se convirtió en un estado fallido. Es necesaria una transición a una Venezuela libre y democrática. Sin embargo, quienes pensaron que la única salida era una intervención militar desde Estados Unidos pueden estar bastante frustrados porque la administración de Trump no lo hizo y porque esta llegó a su fin. Se requiere de una negociación a gran escala con las potencias que tienen intereses económicos y políticos invertidos en el régimen de Maduro.

La relación entre Estados Unidos con Latinoamérica ha sido históricamente hegemónica, como la Doctrina Truman que estableció que Estados Unidos debería combatir la amenaza del comunismo en Latinoamérica. Sin embargo, en las últimas dos décadas algunos autores neorrealistas, como Mearsheimer en su obra The Tragedy of Great Power Politics, se preguntaban por qué Estados Unidos no había hecho nada para contener la cada vez mayor presencia de China en Latinoamérica. Por ejemplo, el comercio total entre China y América Latina aumentó de 17 mil millones de dólares en 2002 a casi 315 mil millones en 2019, convirtiéndose en el segundo socio comercial de la región y el primero de Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Sin embargo, esto cambió con la administración de Trump. La tragedia de Venezuela se volvió la excusa perfecta de Estados Unidos para mandar un mensaje a China de no seguir interfiriendo en Latinoamérica, pero no tuvo el éxito que muchos esperaban.

Por tanto, la salida de Venezuela pasa por una negociación por parte de una nueva alianza de países Latinoamericanos, Canadá y la Unión Europea con China, Rusia y en menor medida Irán, para que estos últimos detengan su apoyo económico y militar al régimen de Maduro. Ese será el inicio del fin que lleve a unas elecciones presidenciales justas, transparentes y verificables.

Estados Unidos dejará el estilo de Trump y con la elección de Biden realizará más acciones multilaterales que faciliten una negociación. El camino por recorrer para que regrese la democracia en Venezuela aún es largo, pueda ser que los cambios políticos actuales generen nuevos mecanismos diplomáticos que lleven a esta solución.