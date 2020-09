Venezuela: ¿queremos su polarización?

El 16 de septiembre pasado, la ONG the Human Rights Watch reveló un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela, que concluyó que “las autoridades venezolanas y los grupos armados progubernamentales cometieron violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad”, lo que demuestra el grave deterioro institucional y el fortalecimiento de un régimen autoritario en el vecino país.

Venezuela celebrará el próximo 6 de diciembre las elecciones parlamentarias. Por una parte, el oficialismo a través del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reemplazó las directivas de los principales partidos de la oposición por diputados expulsados por corrupción por la misma oposición en 2019. Por otra parte, los dirigentes de la oposición no terminan de ponerse de acuerdo pese a que 27 partidos decidieron que no participarán en la elección, pues un sector minoritario ha manifestado que participará en estas elecciones.

El panorama continúa siendo muy complejo en Venezuela. Para el gobierno de Maduro es imperativo celebrar unas elecciones que le den un respiro ante un régimen que es señalado como autoritario por la mayoría de los países democráticos del occidente. Por el otro lado, la oposición tiene dos desafíos. El primero, que el ciento por ciento de sus partidos tomen una decisión unificada. El segundo, decidir su participación en las próximas elecciones. Si un grupo minoritario pero legítimo participa, avalará las elecciones. Si deciden no participar en bloque saben que como ocurrió en el 2005 le entregan el parlamento al actual régimen.

Lo que ocurre en Venezuela es un llamado de atención a Colombia. Como sociedad debemos reaccionar y rechazar con contundencia las actuaciones que generan más polarización por nuestros dirigentes, actuales y anteriores, del ámbito nacional y local, independientemente si nos identificamos o no con su ideología. Seamos sigilosos con las redes sociales y los medios de comunicación, formémonos opiniones estructuradas y no califiquemos como enemigo al que piensa distinto. Una polarización más acentuada generará ausencia de diálogo constructivo y desinstitucionalización. Recordemos que hoy Venezuela no tiene salida, no hay diálogo ni puentes que ayuden a superar el Estado fallido al que llegaron.