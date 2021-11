Entre más pasa el tiempo y avanzan los debates electorales, más me convenzo de que no existe tal cosa como el centro-centro. Se puede ser de centro-izquierda, de centro-derecha o extremista pero declararse de centro a secas no es más que una ilusión; una salida fácil para no dejarse etiquetar; una pretendida superioridad moral que permite descartar a todo aquel que se considere inferior; una categoría utópica que lleva al vacío mismo en materia conceptual.

Existen sí los matices, los grises y también los acuerdos sobre lo fundamental. Si uno coge a la mayoría de candidatos encuentra una afortunada coincidencia entre ellos y a partir de esas similitudes, algunas diferencias que son las que imprimen sellos propios o marcas ideológicas y permiten la sana diversidad. Pero casi todos están de acuerdo con la defensa de la propiedad privada, con el apoyo al sector productivo como motor de la economía y la generación de empleo. Casi todos coinciden -en buena hora, insisto- en una aproximación sensata frente a la seguridad y al ejercicio de autoridad. Casi todos estamos de acuerdo con que hay que luchar contra la criminalidad urbana y los grupos al margen de la ley que, como el clan del golfo, son los verdaderos enemigos de la sociedad inerme en Colombia.

Existe entonces la posibilidad de conformar un centro amplio y de meter a varios candidatos en él para acudir a las urnas a una consulta que agrupe a buena parte de estos aspirantes y que permita un debate conceptual entre unos y otros sobre unas bases comunes de defensa de la democracia y el Estado social de derecho. Un centro amplio que se diferencie totalmente de los radicales y que se convierta en una opción aglutinadora en el que la confrontación de ideas diversas sobre una plataforma compartida se convierta en la mejor forma de disuasión frente a la amenaza populista. La desunión y descalificación entre quienes no son parte de ese nefasto proyecto populista solo contribuye a que ese modelo tome peligroso vuelo y que cuando queramos atajarlo ya sea demasiado tarde.

Si algo también han demostrado los últimos debates, es que este país tiene en la centro-derecha y en la centro-izquierda candidatos muy capaces y que ninguno de ellos es tan loco como para llevarnos al precipicio y como para no poder unirse con sensatez y pragmatismo y enfrentar unidos a aquel que representa un peligro cada vez más real y palpable. El vecindario nos da todos los días lecciones. Venezuela, en primera instancia, pero más recientemente Perú, para no ir más lejos. ¿Seremos tan insensatos como para no darnos cuenta?