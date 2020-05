Anoche, en Noticias RCN, el exministro Andrés Felipe Arias rompió su silencio para referirse a la decisión que tendrá que tomar esta semana la Corte Constitucional sobre una segunda instancia en su caso. Arias volvió a pedir una revisión de su condena por parte de un juez imparcial que pudiera hacerle un “control de calidad” a la sentencia que lo condenó a 17 años. Me llamó la atención una de sus respuestas. Cuando le pregunté qué garantías tendría la justicia de que no volvería a irse, en caso de darle la libertad transitoria mientras resuelven su caso, contestó que se comprometía a quedarse preso esperando la decisión en segunda instancia.

La verdad es que lo de Arias no es un favor. Si la justicia le concede la posibilidad de que su caso sea revisado, no irá más allá de las normas vigentes ni traicionará su propia jurisprudencia ni abrirá un boquete ni generará una tronera, como dicen algunos. Por el contrario, si la Corte Constitucional reconoce que un derecho universal como es el de la doble instancia, se le ha vulnerado, y, reestablece -en derecho- esa garantía que le ha sido sistemáticamente negada, hará lo mínimo que una persona en pleno siglo XXI esperaría de un sistema judicial ecuánime.

Y no se trata, en este punto, de decidir si es culpable o no; de definir si merece una pena distinta o de saber si queda libre o continúa preso. La discusión en este momento procesal es otra: ¿qué justificaría el hecho de negarle esta pretensión a Arias que está consagrada en todos los manuales de derechos humanos, que está plasmada en el Pacto de San José de Costa Rica que Colombia acogió hace años y que está incorporada por esa vía a nuestra Constitución Política? ¿No son las leyes más favorables las que operan para los reos en materia penal y no debería ser por eso el acto legislativo que permite la doble instancia para los aforados el que se use en su caso, con independencia de que su aplicación sea retroactiva?

La jurisprudencia ha sido pacífica en reconocer que toda persona que recibe una sentencia desfavorable puede recurrir a una instancia superior a pedir la revisión. Lo fue en el caso de un concejal del municipio de Gigante y lo fue también en el caso del exdirector del IDU, Andrés Camargo. Por un puro tema de igualdad, ¿no creen ustedes que habría que darle el mismo tratamiento a Arias?