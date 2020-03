No creo que la solución sea acabar la JEP. Proponer semejante acción tan drástica provocaría un desorden institucional mayor al que se creó cuando se introdujo esa extraña figura a nuestro ordenamiento constitucional.

A lo hecho, pecho y aunque la Justicia Especial para la Paz nació con pecados demasiado notorios, que muchos advertimos en su momento, hoy cuenta con una estructura de magistrados y funcionarios y se encuentra adelantando distintos procesos. Frenarla en seco traería demasiados dolores de cabeza y, como en derecho, las cosas se deshacen como se hacen, desgastar al gobierno y al país en una reforma constitucional para desmontar la JEP, no es realista ni conveniente.

Lo cierto es que las cosas no marchan bien y decirlo abiertamente no significa oponerse a la paz o querer sabotearla sino abrir los ojos a tiempo frente a una desidia que preocupa y una ideologización que está pasando de lo sorprendente a lo indignante.

Las decisiones de la JEP, por ejemplo, en el caso Santrich donde todavía los magistrados no han sido capaces de desatar una apelación presentada en contra de la decisión de dejarlo libre y concederle el beneficio de la no extradición, se convirtió en un pésimo antecedente para lo que vino después: concederle la amnistía a una guerrillera que participó en un crimen de guerra y considerar retirarle su condición de victimas a quienes murieron y resultaron heridos en un carrobomba contra una instalación militar hace ya varios años.

Ni siquiera voces como la de Juanita Goebertus que apoyaron y asesoraron todo el proceso, pueden estar de acuerdo con semejante despropósito.

Esta semana también levantó su voz de protesta Ingrid Betancourt para pedirle a la JEP que le pusiera orden a ese desfile de mentiras e insultos que están pasando a decir algunos de los miembros de las FARC procesados en los casos de secuestros. Han llegado al cinismo de afirmar, según cuenta la propia Ingrid, que lo que tenían instalado allí no eran campos de concentración sino espacios para que los “retenidos” pudieran hacer yoga.

La JEP ya ha tenido otras pruebas ácidas que no ha podido superar pero por su propia supervivencia y para no seguir desafiando a tantas víctimas de este doloroso conflicto, les llegó la hora de demostrar que están allí para repararlas a todas ellas y no para hacerles el cuarto a los exmiembros de las Farc. Señores magistrados y miembros de la JEP, ¿podrían decirnos, de una vez por todas, para dónde van?...