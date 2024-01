Dejémonos de teorías de la conspiración y pongámonos serios. Dudo mucho que lo de los juegos panamericanos sea una “venganza contra el caribe antipetrista” o que el presidente diera instrucciones por debajo de la mesa para asfixiar deliberadamente la posibilidad de que Barranquilla albergara esas justas deportivas.

En cambio, el sentido común y el historial de este gobierno, apuntan a que se trata ¡otra vez! de un tema de ineficiencia, inexperiencia e ineptitud. Esa es la verdad. Obviamente, como ha dicho el senador Mauricio Gómez, si el gobierno nacional hubiera tenido voluntad política, aún en medio de su desconocimiento administrativo, se habría asesorado para que este oso internacional no ocurriera, pero lo cierto es que ni la anterior ministra -que sabrá levantar muchas pesas, pero nada de gestión ni de números- ni la actual -que se traba cada vez que le ponen un micrófono por delante- eran las idóneas para sacar adelante en estos años, un proceso serio y meticuloso como la organización de un evento deportivo internacional; el más importante después de los juegos olímpicos.

No hay nadie en Palacio, además, con una capacidad de hacer seguimiento de los compromisos transversales del Ejecutivo, como en su momento lo hacía María Lorena Gutiérrez, famosa por el “semáforo” que le sacaba a todos los ministros para reflejar el grado de cumplimiento de sus metas de gobierno. El problema, como dijo alguna vez el expresidente Juan Manuel Santos, es que el presidente Petro y su equipo no tienen método y que, en medio de un desorden descomunal, pasan cosas como éstas o, lo que es peor, terminarán defraudando a sus bases en los objetivos centrales de su agenda política porque son incapaces de ejecutarlos y llevarlos a buen término sin técnicos y funcionarios experimentados que lo logren.

El problema de un gobierno sin método es que, con su desorganización arrastra consigo a todo el país, especialmente a su economía y confianza inversionista y estanca proyectos que venían andando y que tendrán que esperar a que Petro salga de la presidencia para volver a reactivarse. Ese tiempo perdido para el gobierno es en realidad un tiempo perdido para Colombia, y sí, volvemos al tema: “perder es cuestión de método” y sin método, ni planeación, no hay ejecución y realización. Necesitamos que alguien, quien sea, haga entrar en razón al presidente y le diga que no siga malgastando un capital y trabajo político de años que lo llevaron a él y al movimiento de izquierda a llegar a donde muchos les dijeron que no se podía llegar.