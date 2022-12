Es hoy Argentina

El Tata José Luis Brown no podía conciliar el sueño. Compartía habitación con Daniel Pasarella quien por una infección estomacal no pudo jugar un solo minuto del Mundial de México 86. La noche del 28 de Junio fue tan eterna que empató con la madrugada del domingo 29. Vueltas y vueltas en la cama. Jugando el partido imaginado sufría porque el sueño reparador no llegaba y al mediodía debía jugar la final de la Copa del Mundo ante Alemania. Eran casi las 5 am cuando decidió salir a caminar por los pasillos. Oyó varios murmullos. Se dio cuenta que no era el único que había pasado en vela la noche. Varios de sus compañeros salieron de la habitación y confesaron que no habían podido pegar el ojo. De inmediato se dieron cuenta que a las 9 am debían estar en pie para desayunar y tomar camino al estadio Azteca para el partido de sus vidas. Todos volvieron a sus habitaciones y durmieron 4 horas.

Brown marcaría el primer gol de aquella final que ganaría Argentina 3 a 2 ante la poderosa escuadra teutona. Eso pasó hace 36 años y 6 meses. Yo tenía 14 años. Hoy tengo 51. Ha pasado mucho tiempo. Tanto que de hecho el Tata Brown ya no está con nosotros. Murió en 2019. Como tampoco está Maradona quién se fue en El 2020. Pasaron años. Casi cuatro decadas. En el camino ocho mundiales fallidos donde Argentina jugó dos Finales (1990 y 2014) cayendo en ambas justamente ante Alemania. Generaciones de gigantes futbolistas no pudieron ganar una Copa Del Mundo más para la tierra del tango, la chacarera, Cortazar y Maradona de pampas y cordilleras como diría la cantante Soledad.

Hasta que Messi dijo basta. En su quinto Mundial y mostrando el mejor fútbol que se pueda ver en un campo de juego, el 10 de Argentina lidera el arribo de su selección a la final de hoy ante Francia quien es el vigente monarca. No se si pudieron dormir bien esta vez. Creería que sí porque a diferencia del 86 está vez la final es para los jugadores a las 6 pm hora de Doha, luego es muy posible que lleguen bien descansados al último partido del Mundial. La Copa del Mundo espera por Messi o por Mbappé. Habrá Tri Campeón sea cual fuere el ganador. Ambos dejaron ver lo mejor de su fútbol en el Mundial. Falta el último baile. De corazón espero que gane Argentina. Hoy 18 de Diciembre de 2022. Como Diego en el Azteca aquel 29 de Junio de 1986.

Es hoy querido Lionel Messi. Con toda!