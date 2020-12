17.470.042

Los resultados para Santander no son favorables. Si bien se registró un aumento de solo 0,2 puntos porcentuales frente a 2018 (31,1% vs. 30,9%), el número de personas en situación de pobreza en el departamento llegó a 652.995. La línea de pobreza per cápita para Santander quedó en 354.000 pesos, la segunda más alta del país después de Bogotá y 26.000 pesos por encima del promedio nacional.