Balance 2023 y perspectivas 2024

“Los árboles no dejan ver el bosque”. Por eso debemos analizar lo que nos sucede con perspectiva, distanciamiento y ponderación. En ese sentido, me permito compartir algunas reflexiones respecto al 2023, de cara al 2024. Primero, el mundo se muestra cada vez más convulsionado. A la guerra en Ucrania, se le suma la desgarradora tragedia en Israel y la Franja de Gaza, que deja más de 21.000 muertes. Algunos analistas señalan que las próximas guerras se concentrarán en Asia, producto del conflicto entre las Coreas y China con Taiwán, pero parece que no sobran las ganas de hacer sonar las trompetas de guerra en el vecindario a raíz de las amenazas a Guyana por parte del gobierno venezolano.

Segundo, a nivel nacional preocupa el débil crecimiento económico. El país se encuentra ad portas de una recesión y para el 2024 no se vislumbran mejoras significativas. Pese a que las reformas a la salud, laboral y pensional, que se han tramitado este año, deberían generar mayor unión en aras de mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, no se evidencian mayores consensos. Algo similar sucede con el llamado Acuerdo Nacional, de cuyo propósito y metodología poco se conoce. Lo que sí hay que reconocer, particularmente desde la perspectiva departamental, fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias a la labor de la bancada parlamentaria de Santander se logró que, de los 36 proyectos sugeridos, se incluyeran 26 por un valor estimado de más de 10 billones de pesos. Esta labor abre la puerta para que los nuevos mandatarios locales, junto con la bancada parlamentaria, contribuyan a hacerlos realidad.

Tercero, a nivel local, las elecciones territoriales marcaron la parada, las cuales se realizaron sin mayores traumatismos. Genera esperanza e ilusión ver que los mandatarios electos han mostrado la voluntad de trabajar de manera articulada con los diferentes sectores de la sociedad. Con el propósito de dinamizar este proceso y con el apoyo de múltiples entidades y profesionales, desde Prosantander se lanzó la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, y desde el Programa Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos se realizaron 10 publicaciones. Estas nuevas capacidades deben dirigirse a combatir la pobreza, que alcanza al 37,3 % de los santandereanos; 866.000 personas viven con menos de 14.500 pesos diarios. En conclusión, Santander parece contar mejores herramientas para afrontar un ambiente incierto y desafiante a nivel nacional e internacional.

P.S.: Gracias a los lectores por su apoyo. Les deseo un muy feliz y próspero 2024.