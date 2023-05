Esta semana estuvo en Colombia el profesor de la universidad de Oxford, Paul Collier, en calidad de conferencista en el Encuentro de Infraestructura 2023, organizado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Desde hace varios años le he seguido la pista. Collier fue uno de los creadores de la Carta de los Recursos Naturales, a través de la cual se establecen lineamientos sobre el manejo de los recursos no renovables. Asimismo, fue director del Grupo de Investigación en Desarrollo del Banco Mundial y ha escrito múltiples libros, como El club de la miseria: qué falla en los países más pobres del mundo, El futuro del capitalismo: cómo afrontar las nuevas ansiedades y La codicia está muerta: la política después del individualismo. Su incidencia lo ha llevado a ser catalogado como uno de mayores pensadores a nivel global.

La conferencia de Collier se centró en cómo reconstruir la confianza en los países. Para él, las naciones que se han quedado atrás ha sido producto de la polarización y el individualismo extremo. Señala que para salir de esta situación se requiere algo que parece sencillo, pero que es muy difícil de implementar: descentralización y diálogo y alianzas entre los diferentes actores en el territorio. Por un lado, hay una excesiva centralización que hace que las comunidades no sean tenidas en cuenta y los proyectos no avancen. Frente a esta reflexión, la alcaldesa, Claudia López, comentó durante el evento que en Colombia hay una especie de monarquía presidencial y que, si a Bogotá le ha tocado ponerse las rodilleras frente al gobierno nacional, no se imagina lo que pasa con el resto del país.

Por otro lado, deben existir metas compartidas y trabajo conjunto. En ese sentido, Collier propone que los diferentes actores hagan un gran esfuerzo de comunicar mejor y de sentarse a conversar. Hizo énfasis en el diálogo con jóvenes apasionados por el cambio climático, una lucha que se debe respaldar al 100%. Pero su solución debe seguir criterios de equidad. Por ejemplo, los países ricos deberían ser quienes dejen el petróleo enterrado en el subsuelo y no los países pobres, que deben financiar su desarrollo. Por último, el profesor recomendó tener tres relojes en el tablero de control: uno, a un año, sobre las acciones que se deben hacer de un modo diferente; el segundo, a siete años, con los proyectos a ejecutar; y el tercero, que haga referencia a la construcción de capacidades. Sin duda, son mensajes sobre los cuales vale la pena reflexionar.