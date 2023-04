El pasado miércoles, se llevó a cabo la primera reunión, en más de 30 años, de las bancadas parlamentarias de Santander y Norte de Santander, la cual fue presidida por los respectivos gobernadores, Mauricio Aguilar y Silvano Serrano. El Capitolio fue el lugar de encuentro de esta cumbre, organizada por las gobernaciones y la Región Administrativa y de Planeación (RAP) El Gran Santander en cabeza de Sergio Agón. De un total de 33 congresistas, que conforman esta fuerza política, asistieron 24 parlamentarios; 9 por parte de Santander y 15 en representación de Norte de Santander. Como lo señaló la senadora Gloria Flórez, esta reunión no podía esperar más, las bancadas del Pacífico, Centro y Caribe se reúnen permanentemente para defender intereses comunes y no podemos quedarnos atrás.

Confieso que era escéptico acerca de la creación de la RAP, pues me preocupaba que se convirtiera en una instancia burocrática cuando lo que se necesita es voluntad política, proyectos y gerentes que los hagan realidad. No obstante, creo que es un acierto contar con un equipo mínimo que permita la coordinación y gestión de diferentes hechos regionales. Pensar el desarrollo de estos dos departamentos de manera individual es un despropósito, y más ante el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, país con quien compartimos la frontera viva más importante. No es solo la de mayor extensión, con 2.219 kilómetros, sino la de mayor intercambio. Entre estos países se registra uno de los mayores flujos migratorios del mundo.

Asimismo, entre ambos departamentos compartimos una de las mayores riquezas naturales del planeta, los páramos de Santurbán y Almorzadero. Y no solo eso, conjuntamente fuimos el segundo Estado más importante del país, después de Cundinamarca, cuando éramos el Estado Soberano de Santander y su capital El Socorro. Las raíces ambientales y culturales, así como el futuro, nos unen. De ahí que celebro la apuesta de la RAP por la construcción de una visión compartida y la gestión de proyectos como la terminación de la vía Bucaramanga-Pamplona, el mejoramiento de la Troncal Central, el cuidado y protección de los páramos, la conectividad férrea con Venezuela, y la promoción del turismo. La efectividad de la RAP y de la bancada del Gran Santander se debe materializar en la elaboración de una agenda priorizada, la inclusión de proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo, la asignación de recursos y un diálogo permanente con el Gobierno. Un sueño que merece el apoyo de todos.