El ICP, la joya de la corona

La prosperidad de los países y de los territorios no la produce la acumulación de tierra, capital o trabajo, como comúnmente sugieren algunas teorías económicas. La prosperidad la genera la productividad que está basada en el conocimiento. Una nación o una región será próspera en la medida en que tenga un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) capaz de transformar el know-how colectivo en nuevos y más sofisticados productos.

Bajo esta óptica, el ecosistema de CTI en Santander tiene cuatro joyas: 1) el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP); 2) el Parque Tecnológico Guatiguará; 3) la academia, que incluye las diferentes universidades y centros de investigación; y 4) el S-Innova, el centro de apoyo a la innovación y el emprendimiento. Pero si hay un elemento diferenciador frente a otras regiones es el ICP, el cual ha sido un potencializador de los otros tres grandes activos. El hecho de que el centro de innovación y tecnología de la empresa más importante del país (Ecopetrol) quede en Piedecuesta es un gran privilegio que tenemos desde hace 36 años.

En un país que se caracteriza por su centralismo, la puja para que el ICP se estableciera en una región y en Santander no fue fácil, pero se logró y el impacto ha sido extraordinario. Gracias al ICP, Ecopetrol ha sido catalogada como la empresa más innovadora del país según la ANDI y la revista Dinero. El ICP cuenta con 222 personas, de las cuales 41 son doctores graduados de las mejores universidades del mundo, y ha generado cerca de 100 patentes en los últimos seis años. De hecho, si estas patentes se le atribuyeran al municipio donde está ubicado, y no a Bogotá que es el domicilio de la empresa, Piedecuesta sería el municipio con el mayor número de patentes per cápita en Colombia. Solo el año pasado, los beneficios del ICP se calcularon en USD 200 millones.

El ICP es un detonante de capacidades en el territorio. Cuenta con 30 convenios con diferentes instituciones, entre las cuales sobresalen las universidades de la región (UIS, UNAB, UPB, UNIPAZ, USTA, entre otras), lo que ha permitido, por ejemplo, duplicar el presupuesto de investigación de la UIS. A través de estas alianzas se busca, entre otros objetivos, resolver desafíos globales como la transición energética y la descarbonización. De ahí que los santandereanos debemos apropiarnos del hecho de contar con la joya de la corona, y fortalecer su presencia en nuestro departamento.