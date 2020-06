Fractura digital

“Debido a la pandemia de la covid-19, se ha evidenciado una mayor transformación digital en el último mes que lo que se ha visto en los últimos 20 años”. Esta afirmación de Ikhlaq Sidhu, profesor del Centro de Emprendimiento y Tecnología de la universidad de Berkeley, evidencia la velocidad a la que están ocurriendo los cambios. Lo que era impensable hace unos meses, hoy es una realidad debido al confinamiento. Desde la casa, ahora las personas trabajan, hacen ejercicio, aprenden, compran, reciben atención médica, socializan, hacen trámites, etc. Este contexto seguirá generando innovaciones que no van a tener marcha atrás.

Pero, al mismo tiempo que se abre un nuevo mundo para algunos, se le cierra a otros. ¿Se imagina vivir sin acceso a internet o sin computador? Para analizar esta problemática, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó recientemente los resultados preliminares de un nuevo Índice de Desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) a partir de datos basados en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE. Relativamente, a Santander le va bien al ocupar el quinto lugar entre los departamentos, pero obtiene tan solo 5,3 puntos sobre 10, lo que demuestra la existencia de grandes brechas digitales en Colombia y en el departamento.

De acuerdo con esta medición con corte a 2018, el 39% de los hogares en Santander no tiene conexión a internet y en las zonas rurales este porcentaje alcanza el 72%. Y si tuvieran acceso a internet, el 61% de los hogares no tiene computador, y a nivel rural esta necesidad la tienen más del 94% de los hogares. Pero no se trata únicamente de tener acceso al servicio de internet y a las herramientas; hay que saberlas usar. Sin embargo, el 40% de la población no sabe transferir archivos entre un computador y otros dispositivos, por ejemplo, a través de una USB. De ahí que solo el 13% de la población utiliza internet para compras, banca electrónica o trámites.

La fractura digital potencializa la desigualdad hoy más que nunca. Los gobiernos nacional y territoriales deben enfocar esfuerzos para romper con la espiral de pobreza. Parafraseando a Sidhu, así como se requiere la infraestructura vial, se necesita la contrucción y apropiación de las avenidas digitales.