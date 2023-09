Noche para el desarrollo de Santander

El martes 3 de octubre, a partir de las 6pm están todos muy cordialmente invitados en el teatro Santander, de manera gratuita, al lanzamiento de la receta para el desarrollo sostenible de Santander. Los interesados pueden adquirir las boletas a través de la página web de Prosantander. Este evento es un esfuerzo que realizan las 76 empresas afiliadas a Prosantander con el objetivo de presentar públicamente una visión compartida del departamento con una mirada de largo plazo que parte de nuestras fortalezas y desafíos, y que propone metas precisas, con el fin de lograr que Santander recupere su camino de crecimiento, inclusión y sostenibilidad.

En una junta directiva de Prosantander, uno de los miembros preguntó: ¿cuál es la visión que esta entidad le propone al departamento? Hubo un silencio incómodo, pues no se tenía respuesta. A partir de ese momento se empezó a trabajar en construir un derrotero que una a los santandereanos, lo que implicaba consultar a los expertos. Se arrancó con un análisis de los atractores del departamento con economistas de la UNAB que consultaron múltiples documentos como el Plan de Competitividad de Santander 2018-2032 y Santander Corazón de Colombia. Igualmente, en alianza con estudiantes de la Universidad de Harvard, se elaboró el documento “Diagnóstico de Crecimiento de Santander”. Finalmente, de la mano con 27 investigadores se publicó el primer Informe de Desarrollo de Santander, el cual contiene más de 400 páginas distribuidas en 14 capítulos.

Pero contar con elementos técnicos no era suficiente. Se necesitaba revisar cómo presentar esa visión de manera que fuera más digerible por el público en general, de tal manera que permita una mayor comprensión, apropiación y difusión. De ahí que con el apoyo de publicistas, comunicadores y artistas se desarrollaron diferentes herramientas para transmitir los mensajes con emoción y pedagogía. Llegó el momento presentar en sociedad este gran esfuerzo y qué mejor que hacerlo en el teatro Santander, un escenario de la mayor altura y que ha sido producto de la unión de los santandereanos. Es fundamental la presencia en este evento de todas las personas interesadas en el desarrollo de Santander y a quienes les duele el departamento. Candidatos, servidores públicos, estudiantes, profesores, directivos, periodistas, emprendedores, empresarios, comerciantes, trabajadores, líderes sociales, etc. no se queden sin sus boletas. ¡Los esperamos!