Tapabocas para todos

Hay que masificar el uso del tapabocas. El Director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su apoyo a los gobiernos que promuevan esta iniciativa. La OMS cambió su postura. Antes la recomendación era que solo personas con síntomas o que cuidan a personas en riesgo usen tapabocas. Ahora, la OMS abre las puertas a usarlos por el público en general.

Esta nueva recomendación concuerda con evidencia a favor del uso del tapabocas. El virus se puede propagar al hablar, estornudar o toser, y hay estimaciones que señalan que hasta el 80% de contagiados son asintomáticos. De ahí la importancia de establecer barreras. Según investigadores de la influenza vinculados a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), una vez el 80% de la población usa tapabocas, el brote se puede detener. Y no se requiere que sean tapabocas especializados, los cuales deben ser priorizados para profesionales de la salud, sino de tela, incluso hechos en casa. Colocar una capa doble de tela cubriendo boca y nariz captura la mayoría de gotas que se generan.

Los países que masificaron el uso del tapabocas como Corea del Sur, Japón, Taiwán y República Checa muestran menor velocidad de contagio del coronavirus. En República Checa se logró proporcionar tapabocas a 10 millones de personas en solo tres días. Los checos los confeccionaron en sus casas, teatros, empresas, etc. Algunos se burlaban de quienes los usaban, pero las personas empezaron a concientizarse de que “mi tapabocas te protege y tu tapabocas me protege”, y ahora es mal visto no usarlo. No hay excusa para no tener tapabocas y usarlo bien. Hay videos que muestran que se pueden hacer en menos de un minuto.

Sin duda, usar tapabocas no es suficiente. Es un complemento al lavado de manos, caretas, distanciamiento social, testeo, trazabilidad de posibles contagiados y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria. Colombia no puede someterse a un colapso del sistema de salud. Hay que reforzar todas las medidas preventivas. Los invito a que se unan a la campaña #TapabocasParaTodos y a que si salen de sus casas, usen tapabocas, se tomen una foto y la compartan. Para mayor información consultar: www.tapabocasparatodos.org

En colaboración con Carlos Bohórquez Marín, egresado Harvard Business School.