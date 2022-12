¿Apoyo LGBTQ+ u homonacionalismo?

Este año el mundial de Catar ha dado mucho de qué hablar más allá de los goles. En particular, la criminalización de las identidades y relaciones LGBTQ+ ha llevado a jugadores, fans, empresarios, diplomáticos, medios, y usuarios de redes sociales a denunciar esta situación.

Esto es positivo. Sin embargo, el silencio de la gran mayoría de estas voces ante la falta de derechos de las personas LGBTQ+ en sus propios países nos recuerda un término que puede ser muy útil para esta conversación: “homonacionalismo”.

El término “homonacionalismo” denuncia el uso de los derechos LGBTQ+ para afianzar una geopolítica en la que las naciones occidentales y cristianas se presentan a sí mismas como superiores al sur global no cristiano (y en particular musulmán) por su supuesto reconocimiento de dichos derechos, mientras que las demás son señaladas de retrógradas, necesariamente homófobas, y peligrosas.

Es cierto que muchos países musulmanes, incluido Catar, criminalizan las identidades y relaciones LGBQ+. Sin embargo, también es cierto que, solo en 2022, se han presentado en los Estados Unidos más de 100 propuestas de ley que niegan las identidades y los derechos trans, y el estado de Florida aprobó una ley que prohíbe a los profesores de colegio hablar de orientación sexual e identidad de género. Además, en España e Inglaterra hay fuertes movimientos anti trans.

Pese a esto, nadie espera que Shakira deje de cantar en la Florida, o que quienes van a jugar en España o Inglaterra usen camisetas o brazaletes con la bandera del arcoíris.

Si a EEUU, España e Inglaterra le importan tanto los derechos LGBTQ+ ¿por qué no llenan los camerinos y uniformes de sus torneos locales con banderas del arcoíris al ver estos derechos amenazados en su propio territorio, pero sí lo hacen cuando juegan en países no occidentales (racializados y no cristianos)?

Esta es la doble moral que el homonacionalismo denuncia.

Así, si de verdad les preocupan estos temas, les invito a preguntarse ¿qué actitudes, políticas o leyes pueden contribuir a cambiar en sus países para que también allí se reconozcan y respeten por fin los derechos de las personas LGBTQ+?