En las últimas semanas muchas noticias han resaltado que 7 de los 10 países que más efectivamente han respondido a la pandemia son liderados por mujeres. El dato es aún más impresionante teniendo en cuenta que solo 10 de los 152 jefes de estado son mujeres.

Estas noticias son importantes porque reconocen el excelente desempeño de estas mandatarias, derrumbando muchos de los mitos sobre la supuesta incapacidad de las mujeres para asumir roles de liderazgo, particularmente en situaciones de crisis.

Sin embargo, muchas de estas narrativas también perpetúan un peligroso mito pues vinculan el énfasis en el cuidado y la empatía, en gran parte responsable del éxito de las medidas, con el “ser mujer” de las presidentas.

Pero el cuidado y la empatía no son atributos naturales de las mujeres. La política nacional está llena de ejemplos que muestran que “el ser mujer” no hace a nadie empático ni mucho menos competente.

Lo que llamamos liderazgo femenino proviene de la socialización, no de la biología.

Los hombres no son de Marte y las mujeres de Venus. A los hombres y a las mujeres se nos educa y se nos mide con raseros distintos. Por eso aprendemos e interiorizamos valores diferentes, y nos comportamos guiados por otras prioridades y estrategias.

Lo anterior es importante porque atribuir los aciertos de los gobiernos liderados por mujeres a una supuesta esencia femenina les quita mérito y es peligroso.

Les quita mérito porque, una vez más, los logros de las mujeres son reducidos a “la naturaleza”, no a sus calificaciones, experiencia y desempeño.

Y es peligroso porque pareciera decir que los hombres no pueden ejercer un liderazgo empático que concilie el cuidado y las exigencias de la economía.

El mito del hombre Marlboro, del renegado solitario que no necesita a, ni cuida de, nadie más que de sí mismo, que toma decisiones sin consultar, y que no reconoce sus errores porque ve en esto un gesto de debilidad en vez de una muestra de sensatez, no solo ha producido un sinfín de malas películas sino una ristra de pésimos gobernantes. Es hora de otros liderazgos.