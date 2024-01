Propósitos para un 2024 más diverso e incluyente

Enero suele ser un mes lleno de propósitos. Este año, les propongo que dentro de la lista incluyamos algunos que no solo nos hagan más saludables o ahorrativos, sino que también contribuyan a una sociedad más diversa e incluyente:

Promueve infancias libres de estereotipos al permitir que niños y niñas jueguen con, se disfracen de y desarrollen habilidades según sus gustos e intereses, sin importar las expectativas de género.

Recuerda que todos los cuerpos son diferentes y que el ser una persona gorda no es sinónimo de tener problemas de salud, ni mucho menos de “fallas de carácter” como ser perezoso o no tener disciplina.

Celebra los distintos tipos de cuerpo, evitando comentar sobre el peso y los hábitos alimentarios de las personas, y recordando que la belleza viene en todos los tamaños.

Interrumpe comentarios o “chistes” que reproducen y afianzan prejuicios basados en género, raza, pertenencia étnica, orientación sexual, o identidad de género o cualquier otra característica de las personas.

Recuerda que la clave del humor es reírse con los otros, no de los otros.

No asumas que todas las personas son heterosexuales, y trata con el mismo respeto a quienes no lo son, reconociendo los derechos y la dignidad de todas las personas, incluyendo las personas LGBTQ+

Respeta el nombre y los pronombres de todas las personas (incluidas las personas no binarias).

Si no sabes cuáles son, simplemente pregunta. Lo importante es que trates a todas las personas con el mismo respeto con el que esperas que te traten a ti.

Recuerda que no todas las mujeres quieren ser casarse y ser madres. El ser soltera o no tener hijos no hace a una mujer fracasada, incompleta o egoísta.

En vez de eso, pregúntale que la hace feliz y cuáles son sus metas; apóyala para que las cumpla y celébrala cuando lo haga.

Estos pequeños cambios pueden tener un inmenso impacto en muchos de nuestros seres queridos, amigues, colegas, y nuestra sociedad en general, haciendo de Colombia un país que acoja y celebre su inmensa y maravillosa diversidad