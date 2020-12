Una Navidad como ninguna otra

Esta Navidad será sin duda como ninguna otra. Las tradiciones familiares se reinventan, y en todas partes se está intentando encontrar ese difícil balance entre darnos esos abrazos que tanto necesitamos, y cuidar a quienes más queremos.

A finales de un año de tantas pérdidas y postergación de celebraciones, de tanto confinamiento y aislamiento, de tanta soledad y ansiedad, la tentación de simplemente mandar cuanto protocolo de bioseguridad haya al carajo y salir corriendo a abrazar a la mamá es enorme.

Sin embargo, como todo en este año, esta Navidad puede ser una oportunidad para reinventar tradiciones y repensar conexiones.

Un momento para repensar qué formas toma el amor por quienes más queremos cuando las maneras tradicionales de expresarlo son precisamente las que más los ponen en riesgo.

Es decir, esta Navidad puede ser un momento para entender que mantener la distancia y postergar el abrazo no es desdén ni egoísmo, sino la forma más profunda del amor y el cuidado.

Un momento para pasar menos tiempo en centros comerciales y más horas hablando, mandando mensajes de voz, o escribiéndonos con tantas personas que, estando lejos, siguen presentes en nuestros corazones.

Y también un momento para ejercer la solidaridad y el compromiso social. Para recordar que muchas personas están pasando por el momento más duro de sus vidas: están solas, no tienen trabajo, están enfermas, o están haciendo duelos silenciosos. ¿Qué cosas concretas podemos hacer para contribuir a solucionar sus necesidades materiales, mitigar su angustia, o amainar su dolor?

Es decir, ojalá que en esta Navidad prioricemos el cuidado al cansancio del aislamiento.

Qué las ganas de ver a los nietos no enfermen a los abuelos; que el deseo de abrazar a los hermanos no termine en cuidados intensivos; que la cena familiar no ponga en riesgo la salud e incluso la vida de quienes más queremos, incluyendo la de las trabajadoras domésticas.

En fin, que en esta Navidad la unión familiar no sea el motivo de aún más pérdidas y duelos; que, por difícil sea, recordemos que el abrazo más lleno de amor este año es probablemente uno virtual.