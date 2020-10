La boleta número 8034

La semana previa al partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla, Eduardo Villamizar Arias, campeón nacional de lucha grecorromana, le encargó de manera insistente a su gran amigo Carlos Prada Hernández que hiciera la cola y comprara las boletas para el cotejo del domingo 11 de octubre porque no se podían perder aquél juego crucial que definía la clasificación al octogonal de fin de año.

Así ocurrió, el especialista en Bellas Artes, graduado en 1970 y residente del barrio La Joya, las consiguió a 275 pesos cada una y le comunicó a Eduardo que ya las tenía en su poder.

Villamizar Arias quien estaba próximo a casarse le dijo : “me la guarda, nos vemos el domingo temprano, me voy para San Gil a ver a mi novia y me espera a la entrada del estadio por los lados de la tribuna de sombra”.

Llegado el día, el enamorado luchador no apareció por ningún lado, mientras que el conservador de obras de arte ingresó al máximo coliseo de los bumangueses el cual estaba colmado desde tempranas horas de la mañana.

Luego del inicio del partido y con las primeras acciones del primer tiempo, más de 30.000 personas estallaron de júbilo con el gol del centro delantero argentino Edgardo Paruzzo.

La lluvia de papel picado y trago seguía condimentando un ambiente que se empezó a caldear luego del empate del Junior con un tanto del argentino Galván.

Troya ardió cuando Tutino, en velocidad, le gana al achique de la defensa del Bucaramanga y anota el 2 a 1, mientras la dupla técnica del Bucaramanga Janiot-Montanini discutía que el gol había sido anotado en fuera de lugar y la hinchada búcara sacudía las mallas de oriental y occidental, al tiempo que caían pilas, piedras y sillas al campo de juego que se convirtió en un campo de batalla cuando Eduardo Peña deja de sancionar un penal a favor del equipo de casa.

El ‘Alfonso López’ semejaba al coliseo romano, las montañas de papel picado empezaron a arder como antorchas, los hinchas perseguían a la terna arbitral, la policía no lograba controlar al público enardecido y alguien llamó a una patrulla del ejército adscrita al Batallón Caldas, cuyo ingreso por la puerta sur de maratón causó impresión en el maestro Carlos Prada quien nunca había presenciado un espectáculo de semejantes proporciones.

Un amigo que se encontró en la tribuna le dijo que se salieran del estadio, cuando en ese momento los integrantes de la policía militar se acostaron en el centro de la cancha y empezaron a disparar para todos lados, mientras los jugadores del Junior y del Bucaramanga se resguardaban en los túneles de acceso a los vestuarios.

El investigador de las obras de nuestros artistas, iba en medio de la estampida y “¡Ya no caminaba, volaba, salí casi en hombros de la turba que me arrastró y como pude llegué a la glorieta del estadio y sentía que los disparos nos pasaban rozando. Ví caer gente a mi lado y me pude ocultar en un negocio que yo había remodelado que se llamaba el Cabrito Dorado!”.

El maestro Carlos detiene su relato, su voz se quebró y las lágrimas cayeron como gotas de pintura en un lienzo extendido por la nostalgia y el miedo que todavía lo sacude... ¡39 años después!.

Cuando le pregunté por Eduardo Villamizar Arias, su amigo, me dijo ya sonriente: “¡el apareció como a los dos días a pedirme la boleta y asustado de la que se había salvado. Me pidió la boleta y yo no se la quise entregar, la conservé para recordar ese episodio, pero sabe que Eduardo sí se salvó porque no se casó con la muchacha de San Gil!”.

Esa boleta número 8034 la tuvo el maestro Carlos Prada Hernández hasta hace 3 años cuando decidió regalármela. Hoy en día la conservo para seguir pensando porqué 39 años después nadie pagó por el asesinato de más de 30 hinchas durante un partido de fútbol.

¡Impunidad que llaman!.

Nostálgico abrazo, chao y hasta la próxima.