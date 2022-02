Las sociedades humanas son dinámicas, tienen trayectos históricos que se agotan porque, como en los seres vivos, se generan “enfermedades” sociales –en el leguaje sociológico problemas sociales- por diferentes causas, aunque son las consecuencias las más visibles, que nada tienen que ver con destinos perversos ya trazados, algunas de tal magnitud que terminan dando al traste con la organización social. Este planteamiento puede servir para mirar el trayecto histórico llamado Colombia que vivimos, visto desde lo universal, conectado como está en el pañuelo llamado mundo, hoy más que antes dada la expansión vertiginosa de las comunicaciones. La universalización de los problemas sociales, en grados diferentes, hace más cierto el dicho conformista de los abuelos “si por aquí llueve, por allá no escampa”.

Propenso desde adolescente a estar informado, lector de libros y medios, escucha de radio y televidente menos frecuente, comportamiento reforzado con la formación de sociólogo, me pregunto sin sorpresa pero con enorme preocupación moral, a dónde hemos llegado en el transcurso de la sociedad humana. ¡Eso le pasa por andar metido en la maraña de los medios; por masoquista! me dicen; pero terco opino que la respuesta a los problemas sociales no puede ser individualista, ni la política del avestruz. Episodios como hijos que matan a sus padres y hermanos, no accidentalmente sino con sevicia para quedarse con su patrimonio, el crecimiento del suicidio desesperado por el sin futuro, los novecientos millones de personas (FAO) con hambre en el mundo, dato que tomó por “sorpresa” y con indignación a nuestra Canciller, por estar Colombia en el grupo de los hambrientos; la danza impune entre corrompidos y corruptores, la inseguridad apabullante en calles y campos, las ciudades tugurizadas y en un desorden bien organizado, sin pretender agotar el censo de problemas sociales, no de ahora, que crecen y crecen, son suficientes argumentos pesados para pasar a otro trayecto en la sociedad, porque hemos llegado a un punto de no retorno con el modelo vigente; quedándonos en el “fue que que fue que” de cada caso, en la anécdota macabra amarillista sin ir al fondo de la problemática, seguiremos en lo mismo pero agravado.

Adenda.- ¿Algún parecido entre las historias de la península de Crimea y Los Monjes, hoy venezolanos? Ambos territorios fueron regalados, Crimea después recuperada, buscando beneficios políticos.