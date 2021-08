Amalgama de temas

Frente al computador, después de 8 días buscando el tema próximo, procurando información y tomando apuntes para que la memoria no me traicione, me abordan realidades tan variopintas que van desde los colmos hasta frivolidades de la farándula, las noticias calladas en ciertos medios y los “watsapp” con cadenas de oración, acusaciones no confirmadas y consumismo a la lata. Quien diga que no hay sobre qué opinar es porque se esconde como el avestruz. La realidad colombiana y el ajedrez mundial dan suficientes motivos para no quedarse callado, sobre temas relevantes pero tratados con tal rapidez, que hoy pueden ser pero mañana desparecen ante la avalancha de informaciones en un mundo que va quedando pequeño.

No se puede pasar por alto el regreso violento de los talibanes a Afganistán, lo que esto significa desde la geopolítica, el afianzamiento de los confesionalismos en este caso uno anclado en el siglo XV y la salida de los EE.UU. con el rabo entre las piernas como en Vietnam, después de haberlos apoyado la primera vez para sacar a los rusos. O las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en México, la saña que el juego político y la naturaleza demuestran contra Haití, con la colaboración de empresas prósperas proporcionando matones donde los llamen –(¡Quién creía que hasta allá llegaría el mercado de libre empresa!); el Covid haciendo estragos y el mundo aún sin medir la magnitud de la tragedia, etc.

En la vecindad, los convenios de La Habana hechos trizas, la larga lista de reinsertados asesinados, el padre de Roux señalado de comunista por la derecha, el expresidente Uribe y Tomasito salidos de ropas, pero a renglón seguido proponiendo “amnistía general” para salvar su pellejo; las protestas sociales satanizadas por acción violenta de unos vándalos que poco se sabe de dónde salen o defendiéndola de dientes para afuera, siempre que su comportamiento sea de niños buenos formados en desfile con banda de guerra; mientras tanto, este diario informa (16-08-21) del aumento de jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pérdida masiva de puestos de trabajo, lo cual significó para Bogotá que 1.107.329 personas más entraran (2020) en condición de pobreza, el 58% jóvenes. Temas sociales para analizar es lo que hay, de no ser que se viva aquí pero mentalmente en Suiza.