Burradas para una pandemia

Psicólogos y sociólogos saben que comportamientos individuales y colectivos son más que eso; revelan cosmovisiones. De ahí lo de “por sus comportamientos los conoceréis”, que aplicado al manejo de la actual crisis, habla de en manos de quién estamos. Hablo de desaciertos; de aciertos hartos medios a favor tienen, hasta con presupuesto oficial para mejorar imagen. Empezando, qué tal la Vicepresidenta convocando plegarias a la Virgen de Fátima -¿Por qué no la de Chiquinquirá?-, en país constitucionalmente laico, confundiendo funciones: las de sus creencias personales respetables, con las de miembro del gobierno, además convocando a otras religiones que no creen en íconos.

Aquí se legisló primero para perros y luego para niños y viejos ¿Quién controla que los niños solo pueden salir tres veces al día sin o con ciertos juguetes? Muchas estupideces para una sola pandemia. Este lunes acuciosos agentes de tránsito colocaban cepos en calles bumanguesas semidesiertas, cuando en tiempos normales no aparecen. El gobierno descubrió que Leticia y Pto. Nariño existían, igual que hace 90 años, cuando casi se van para Perú. ¿Cómo se puede abrir almacenes para que solo vendan zapatos y ropa, pero no lo demás del inventario? Y las dulces campañas facilistas de los mercaderes: ¡Compre patineta o bicicleta, para que vaya al trabajo! ¿Cuánto va$e? O en el banco prestamos con solo llamar: conozco a una mujer con un pequeño restaurante de barrio, que además vive en Lebrija y debe levantarse a las 3 a.m., haciendo un crédito de emergencia pandémica por infelices 3 millones y lleva 20 días cumpliendo requisitos.

¿En manos de qué genios estamos, de qué universidades egresaron y con qué mentalidad los formaron? Hay que oír hablar a los Sres. Ceballos y Archila en cargos claves relacionados con el vuelto trizas proceso de paz. Y ¿Cómo no es enviar mensajes de cosmovisión política, nombrar en un alto cargo para reparar víctimas al hijo de un paramilitar extraditado? O que en Caracol el exministro Echeverry meta en el mismo saco del manejo equivocado de la pandemia a Brasil con Venezuela y al día siguiente hable de Laureano Gómez como gran demócrata. ¿En manos de quién estamos? Los señores del fútbol, sí lo saben: antes que hablar con el subpresisdente se fueron a hablar con el que es. Y la corruptela haciendo ochas y panochas.