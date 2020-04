Carta de un amigo

También llegan cartas en estos tiempos catastróficos, sin sobre ni estampillas desde luego, porque inventándose el celular no hubo tiempo para prevenir pandemias. Nunca vi tan cerca la muerte, me escribe un amigo, yo que había querido morirme cuando me diera la gana; pero quedaron cosas mal hechas y nada que vienen los dioses a corregirlas.

Estoy sorpresivamente desorientado, hasta no saber a qué atenerme: una cascada de disposiciones del Gobierno –presidente, gobernadores, alcaldes-; que si pico y placa, pico y cédula o pico y género, que sin o con impuestos y prohibido cortar servicios pero los recibos llegando; que si hasta las seis o hasta la ocho, que con viejitos o sin ellos, que con tapabocas si se encuentran, con depresión económica y curva sin aplanar, cambiándose los zapatos y esterilizando alimentos como dicen las dietistas, en una sociedad contaminada no de ahora. Una locura; país de leyes mágicas que todo lo arreglarán.

El miedo nos acorrala, continúa Alfredo, porque donde menos se espera saltará el virus. Nada nuevo; con el miedo nos criamos: miedo al diablo y al infierno, a los godos, a los cachiporros, a la noche, al asalto y al raponazo, a la alcantarilla sin tapa, al medicamento chiviado, al cajero automático, a las noticias falsas y ahora a un malvado diminuto que amenaza con sacar del baile de la vida a millones de miedosos como yo; para teóricos “malthusianos” (1.803) sería una forma de control demográfico natural.

Como no quiero morirme en una pandemia, continúa escribiéndome, con la casa por presidio y sin delito a la vista, estoy atestado oyendo entrevistas triunfalistas, noticias repetidas, campañas caritativas hacia los “menos favorecidos”, medidas oficiales dadivosas que se van quedando por el camino y “aviones” haciendo de la macabra catástrofe su agosto en abril, sin moral alguna fuera de la que les da el negocio sin control de precios. O con llamados a la solidaridad, como si los valores culturales se improvisaran, menos en un país de confianza rota ... Solo la ciencia podrá salvarnos de esta en el inmediato futuro, si hay voluntad para apoyar la investigación epidemiológica, termina diciendo.

Adenda.- Años viviendo la calima en Bucaramanga, durante los primeros meses cálidos del año. No sé de dónde sacan que es un fenómeno atmosférico nuevo, que “hasta podría“ venir de Venezuela.