Causas y consecuencias

Poco dado a las conductas modales por lo general impulsadas por el consumo comercial, sigo leyendo medios de comunicación en físico y oyendo radio, cosa que no tiene por qué importarle a nadie; solo que leo y oigo con preocupación de sociólogo el aumento de la criminalidad aquí y en todo el país; no hay día que no se informe acerca de crímenes, atracos, condenas, motines carcelarios, fugas, pistoleros, corrupción pública y privada, capturas, desplazados, bombas, femininicidios o sicariatos, entre datos acerca de la enconosa situación social de hambre y miseria, pocas veces vista por mi generación en el grado que se está presentando. Pero igual observo preocupado las soluciones: ante el último de los 36 homicidios este año en Barranca, se aumentará en 200 militares más “para contener las acciones criminales de las bandas ilegales que delinquen”; medida que se repite y se repita sin disminución significativa de la problemática, por lo menos proporcional a su magnitud. Ahí está la discusión.

Sin pretender justificar libertinajes donde hasta la delincuencia común goce de garantías para hacer con los ciudadanos lo que le venga en gana, paralelas a estas medidas producto de la inmediatez por “presentar resultados”, como la de “zanahoria y garrote” que promovía Mockus o la de solucionar problemas sociales a bala, hay otra de largo alcance en el tiempo si acudimos al nuevo proyecto de sociedad del nuevo gobierno: emplear contenidos en el proceso educativo entendiéndolo en sentido amplio (familia, medios, escuela) y ante todo atacar la enorme desigualdad social que tenemos, porque sigue siendo verdad sociológica la relación directa entre pobreza y delincuencia. No es lo uno sin lo otro, sino ambos procedimientos en simultánea. Seguir dependiendo solo de la represión, a lo mejor apoyados en la idea de desparecer o apresar al delincuente -¡Hay nuestras cárceles!-, para exterminar el delito, es una falacia; hay que ir a las causas para controlarlas sin quedarse solo con las consecuencias; igual se procede científicamente con las enfermedades en humanos, animales y vegetales. Una anécdota ilustra mejor: asistía a un encuentro sobre problemas sociales y un delegado presentaba, como gran logro de su gobierno, la apertura de nuevas cárceles para controlar delitos; en mi país replicó, otro asistente, estamos cerrándolas, porque nuestra política social enfatiza la prevención más que la represión.

lileguar@gmail.com