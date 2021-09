Cinco años después

Y la violencia que no cesa para después preguntarnos, como tontos despistados, por qué será. Si creyera en destinos asignados, diría que tenemos que conformarnos con el sin remedio. Pero no; suficientes estudios sociológicos hablan de causas visibles e invisibles de la pandemia de violencia, que viene cubriendo la historia de Colombia, ¿desde cuándo? Desde siempre. Causas que van desde el machismo, la pereza tropical o la genética hasta la lucha por la tierra, los contenidos educativos, la defensa de códigos de honor hasta la estructura del sistema social inequitativo de enormes distancias sociales, entre quienes tienen y no tienen, lo que en teoría es lucha de clases. Y volvamos a la lógica científica: toda patología que no es atacada en sus causales, no solo en sus efectos, tiende a perpetuarse.

Esfuerzos no han faltado para, por lo menos, atenuarla, también porque en la imagen internacional nos señalan como uno de los países más violentos. Me refiero a la violencia política porque la común traducida en inseguridad urbana por delincuencia común, está creciendo como espuma en correlación directa con el crecimiento de la pobreza, verdad del abc de la sociología. Sin embargo, tratados de paz firmados con garantes internacionales como compromisos de Estado, caso el de La Habana que está cumpliendo 5 años, lo vuelven añicos convertido en simple voluntad de gobierno transitorio, diciendo de dientes para afuera todo lo contrario de lo que se hace de dientes para adentro; las modificaciones estructurales convenidas sin que se llegaran a plantear cambios estructurales, se quedaron refundidos en las incapacidades de un régimen de abierta derecha, que cree más en continuar la guerra, en publicitar recompensas mediáticas para capturas cada que asesinan un líder social o un reinsertado que confió en los acuerdos, cuya cifra crece diariamente.

Esa burla burlando es más leña al fuego, más violencia como si no tuviésemos suficiente de qué avergonzarnos; y desconfianza en las instituciones. Lo firmado en La Habana no fue una rendición porque ninguna de las partes venció en la contienda, sino un convenio, compromiso, una transacción sobre puntos pretendidos cedidos, aplazados o convenidos. Pero los señores de la guerra, acostumbrados a hablar solo de triunfos y derrotas, prefieren poner toda clase de zancadillas a los acuerdos -a la JEP desde luego- para que nada cambie.