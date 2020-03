Una pandemia es la propagación más allá de las fronteras, de una enfermedad infecciosa, sin que se disponga de las suficientes respuestas efectivas para enfrentarla. Del griego pan = todo y demos = pueblo, la historia registra numerosas pandemias: la gripe española de 1918 con millones de muertos, en la Edad Media la peste negra redujo la población europea en un tercio, la bubónica del año 541 llegó a matar 10.000 personas/día y el VIH/sida reciente, cuyas víctimas se calculan entre 20 y 25 millones, para citar solo unos pocos casos.

De ahí que las calificaciones para el Covid/19 expliquen alta preocupación: “shock” socioeconómico mundial, película de terror anunciada, pánico, indefensión, ciudades surrealistas como surrealista parece ser todo lo que está sucediendo alrededor del virus: en Italia, como en la guerra con los heridos, los enfermos de otras patologías o los más graves dándole paso a los más nuevos y jóvenes; recesión económica no por factores del mercado sino por enfermedad humana contagiosa, sectores sociales medios y altos los más afectados, mercaderes de oportunidad ofreciendo curas y rezos, rompimiento abrupto de la vida cotidiana, hospitales aislados como lo fueron los leprocomios. Un imprevisto monumental para el cual la humanidad no estaba preparada en medio de tanto progreso tecnológico sin desarrollo.

Si bien en China la relación entre infectados y muertos baja y la situación parece mejorar, porque allí lo fundamental es la gente bajando tasas de mortalidad y en Corea del Sur es la prevención mediante masivas encuestas diagnósticas, en otras partes predominan los palos de ciego o patadas de ahorcado, con comunicados oficiales que poco se cumplen, por no ser nuestra cultura tierra abonada para la disciplina y el predominio del interés común. Además, se está evidenciando en este caso, que no es la investigación urgente, socialmente necesaria la meta, porque posiblemente cuando llegue el remedio el problema haya desaparecido; “su financiación depende del interés comercial dado el modelo económico predominante”, señala el médico Jaime Calderón. Más exitoso producir quincallería de consumo. Y como “no hay mal que por bien no venga”, decían los abuelos, la pandemia tapa algo más que vías respiratorias: Santurbán, el Ñeñe, impunidad y corrupción, el asesinado de líderes sociales y reinsertados, el posconflicto, el Informe de la ONU, los viajes a Washington... ¿Quedarán olvidados? Lo primero es lo primero: ¡Salud!