Cosas que pasan

El tratamiento científico de los hechos sociales exige no quedarse en la anécdota sino pasar al nivel analítico, procurando buscar la o las causas del fenómeno; conociéndolas es posible formular estímulos o soluciones -en el caso de hechos patológicos-, derivados de políticas, programas y proyectos atinentes al problema por tratar. Esto que acabo de decir es el planteamiento teórico y la más frecuente es que no se actúe de esta manera sino acudiendo a la inmediatez del momento, a la tradición en casos similares, a las creencias, a la información acumulada cierta o falsa, etc. Porque no es de nuestra formación cultural el abordaje de los hechos sociales científicamente.

Estoy tratando de interpretar el mini estallido social de la semana que ya pasó, con la muerte siempre lamentable de un joven motociclista en la autopista B/manga-Floridablanca, una vía donde diariamente hay accidentes de tránsito con víctimas mortales, motoristas incluidos, a tal punto que entraron a ser “normales”; y pasan y pasan sin que pase nada. ¿Esta vez se llenó la copa? La pérdida de prestigio social de organizaciones sociales del Estado como las relacionadas con circulación y tránsito ofrecen, en episodios como el del joven motociclista muerto, oportunidad para estallidos de descontento acudiendo a la violencia sin control; y unas más: la convicción de que las normas son para violarlas como en este caso, porque son para los de ruana están presentes en el imaginario popular, así como el desempleo o el empleo mal pago atizan el “modo guerra” como lo llama Francisco de Roux, que ni con el anuncio de paz total parece querer desaparecer.

Que en Colombia existen más ciudades desordenadas que Estado lo demuestra la tendencia a convertir los códigos en reyes de burlas; la pérdida de $6 billones estimados por la DIAN por contrabando tolerado y mantenido y el transporte pirata que inunda a B/manga., son muestras de cómo la informalidad va ganando la pelea, mientras Rodolfo se sigue haciendo el “pingo” viendo crecer el enano. De soluciones inmediatas, otra vez el parrillero, los papeles en regla o sacar policía y ejército mientras termina el bochinche; hacia el futuro recuperar la honestidad como sea en las organizaciones del Estado, políticas de empleo digno, campañas de respeto a la Ley cuando es justa y a la rebelión cuando atropella.

