Dejando huella

Cuántas veces nos han recordado que este es un país sin memoria, que olvida fácilmente su pasado y que, por eso mismo, no aprende, cuántas veces sacando provecho los más astutos de esos olvidos colectivos. Pues ni tan cierto ni tan falso; otra cosa diríamos si con una pisca de memoria recordáramos los gobiernos del último siglo (1.923-2.023), que más parece una competencia de mediocridades, porque 100 años habría sido tiempo suficiente para ahuyentar el fantasma de la inviabilidad que hoy resuena.

Con rarísimas excepciones, entre otras, para que se confirme la regla. Los gobiernos presididos por López Pumarejo sobre todo el primero porque en el segundo ya las zancadillas estaban cifradas, se me antoja tan innovador como el actual, enfrentó el reto de pasar de un país pastoril a uno laico, de capitalismo moderno pisando callos, con obstáculos por todos los lados y, por supuesto, tildado de “comunista” (¡!) y ateo. Así sus reformas aún sin madurar hayan sido frenadas en los gobiernos siguientes, conservadores pero también liberales como el del tío Santos. Sin embargo quedaron

fragmentos de memorias para poder decir lo que aquí se está diciendo.

Cómo se parecen los tiempos; si el actual gobierno sucumbiera por Golpe de Estado blando o duro con las botas puestas como lo propone un coronel defenestrado metido ahora de defenestrador, quedarían sin embargo para la memoria sus propuestas de cambio estructural porque la historia no se agota mañana. Pero como los argumentos de la oposición, entonces y ahora, no son los que aparentan ser sino los subyacentes, se explota lo personal y familiar. El inconcluso segundo período de López –lo sustituyó Alberto Lleras como Primer Designado- resultó escabroso, ataques por aquí y por allá de la vieja clase que no estaba ni está dispuesta a ceder canonjías y privilegios, pero los hijos del ejecutivo resultaban y resultan oportunos para decirle a la galería que el gobernante no sirve.

Adenda.- Se puso de moda el verbo defenestrar, gracias a un militar defenestrado respirando por la herida; pero parece ser que los checos le llevan la delantera practicando lanzar a sus enemigos por las ventanas; aquí se inventaron el corte de franela. Con el nombre de “Defenestración de Praga” se registran 4 episodios: dos en el siglo XV (1.419 y 1.483), una en el XVII (1.618) y otra en 1.948.

