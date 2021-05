Entre paros y paritos

Tiempos fértiles estos para ejercer la sociología, entendida como el análisis de los acontecimientos sociales –problemáticos y no problemáticos-, buscando causas para controlarlas o favorecerlas según el caso, promoviendo soluciones que partan de los hechos como son y no como se quisieran ver; igual se hace en la física, en la biología y en todo lo sometido al escrutinio de la ciencia. No aceptar los resultados científicos para seguir diciéndonos mentiras, resulta antidemocrático. Otra cosa es confundir explicar con justificar; si lo primero tiene que ver con la ciencia, lo segundo es espacio para la moral. La sociología, como todas las ciencias, no es reo ni juez; ofrece descripciones esclarecedoras, de donde deberían partir políticas, estrategias, programas y acciones, mucho más necesarios si se trata de patologías como las que padecemos.

En la cultura del odio preferimos esperar las consecuencias para reprimirlas antes que prevenirlas. No se trata de solucionar todos los problemas; sería cuestión de magos o santos milagrosos que terminan aconsejándonos sufrirlos para gozar otra vida, sino de adelantarnos según indicadores de gravedad. Gobernar es ejercer el poder buscando el bien común, entendido como el de la mayoría y no el de ciertas minorías ya de suyo privilegiadas ¿Es esto lo que secularmente se viene haciendo en Colombia, ahora dentro del modelo neoliberal que concede al mercado presente y futuro felices? Los problemas sociales aquí van amontonándose, problemas macro más problemas locales –servicios públicos, puentes, peajes, feminicidios-, acumulación que actúa como los gases represados sin desfogue: explotan. Recordemos el asesinato de Gaitán y ahora la reforma tributaria haciendo de floreros. Pero la élite del poder prefiere no ir a las causas sino seguir buscando el gato negro en el cuarto oscuro donde no está, desviando la opinión hacia condenar desmanes a los cuales nunca se debió llegar, si se atienden a tiempo problemas en sus causas. Supongamos que los datos presentados por gremios acerca de mil millonadas en pérdidas son ciertos, aunque quedan dudas sobre cómo calcularlas; el vandalismo también hace daño a los motivos de la protesta, desviándola como parece ser la estrategia oficial. Injustificables destrozos, pero explicables con una pobreza monetaria acumulada cercana al 50% y desempleo entre jóvenes del 28%; más colombianos y venezolanos hambrientos sin “quédate en casa”, viendo en las manifestaciones una “oportunidad”.