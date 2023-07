Hablando de futuros

No es nuestra cultura muy rica en la idea de planear el futuro o cuando mucho llegamos hasta lo inmediato. Es común lo de “el golpe avisa”, “mañana será otro día” y “más vale pájaro en mano que ciento volando”; somos prisioneros de la inmediatez. Qué bueno sería que entre los soportes ideológicos de la educación familiar, escolar e impartida por los medios de comunicación, se incluyera la idea de prever el futuro, como definición básica de lo que es la planeación, para no quedarnos solo en el pasado que también hay que conocerlo, ni vivir el día solamente. Un cambio de mentalidad en tiempos de cambio parece sustancial.

Con la entrada en vigencia en Colombia de la semana laboral legal de 47 horas que en 2.026 serán 44 y en Francia ya es de 36, el tiempo cotidiano debe planearse de manera diferente, porque la idea subyacente es dedicarle más espacio al hogar o al mismo descanso. Esto conlleva a que habrá que modificarse el diseño de las viviendas, favoreciendo espacios para estar, diferentes a los apartamentos-dormitorio que hoy pululan en los sectores obreros, cuando viven en apartamento, porque en la informalidad tugurial es otra cosa; viviendas que terminan expulsando a sus habitantes a la calle por, física falta de espacio.

Pero también hacia el futuro, con el adelanto tecnológico y la microelectrónica –una de las ramas de la ciencia de mayor avance en los últimos 100 años- a la par con el desplazamiento de mano de obra, se estarán desplazando los sitios de trabajo de la fábrica o la oficina a la vivienda, lo cual hace pensar que las ciudades ya no serán grandes concentradoras de mano de obra sino que se preferirán los poblados menores incluido el campo rural, conformándose así un proceso de migración de retorno, en el lenguaje sociológico; las modificaciones espaciales en las viviendas por igual tendrán que hacerse, porque no es lo mismo estar fuera trabajando 8 diarias que vivirlas en casa. Sin hablar aquí de todas los efectos colaterales psicológicos, culturales.... Proceso ya en marcha; conozco trabajadores de empresas nacionales y extrajeras trabajando en casa. Toda una trasformación social aún no prevista, porque no es de nuestra cultura planear el futuro, para que cuando este llegue no nos sorprenda con los pantalones abajo.

lileguar@gmail.com